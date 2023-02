Παράξενα

Ρόδος: Έκλεψαν σουβλάκια με πίτα... ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο ντελιβεράς, από τον οποίο "λείπει" και το POS. Άλλες δύο "παράξενες" κλοπές, καταγγέλθηκαν στο νησί, μέσα σε 24 ώρες.

Τρεις απίστευτες σε σύλληψη και εκτέλεση υποθέσεις κλοπών, που καταγγέλθηκαν μέσα σε 24 ώρες, απασχολούν τις αστυνομικές Αρχές της Ρόδου.

Η μία αφορά την καταγγελία ενός νεαρού, ο οποίος είχε τροχαίο με το αυτοκίνητο του, κατά το οποίο μάλιστα τραυματίστηκε. Όπως είπε, ενώ περίμενε το ΕΚΑΒ, τον προσέγγισαν δύο άνδρες και με την πρόφαση παροχής βοηθείας, τον έκλεψαν.

Στην έτερη περίπτωση, ένας 27χρονος ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, κατήγγειλε ότι στις 22:00 της 14ης Φεβρουαρίου 2023, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή, ένας άγνωστος δράστης αφαίρεσε από το δίκυκλο του διανομέα, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Γαριβάλδη, ένα φορητό POS και πέντε τυλιχτές πίτες.

Ακόμη, ένας 41χρονος ιδιοκτήτης κάβας ποτών κατήγγειλε την 14η Φεβρουαρίου 2023 ότι από τις 16:00 της 11ης Φεβρουαρίου 2023 έως τις 07:30 της 13ης Φεβρουαρίου 2023.άγνωστος δράστης, αφού έκοψε αλυσίδα που ασφαλίζει την εξωτερική είσοδο μάντρας, εισήλθε εντός γραφείου παραβιάζοντας παράθυρο και αφαίρεσε χρηματικό ύψους 8.000-10.000 ευρώ σε κέρματα.

Επίσης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές εντός του γραφείου στα ηλεκτρονικά μέρη υποστήριξης της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων, τηλεφωνικού κέντρου, server και των γραφείων οι οποίες εκτιμώνται από τον παθόντα σε περίπου 10.000 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr





