Κόσμος

Politico - “Qatar Gate”: Ο Παντσέρι χρησιμοποιούσε την Καϊλή και για δουλειές του Μαρόκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες αποκαλύψεις βάσει του εντάλματος σύλληψης του Αντρέα Κοτζολίνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε στη Le Soir την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, ότι δέκα ευρωβουλευτές της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (S&D) έστειλαν στις 13 Φεβρουαρίου 2023 επιστολή στην Πρόεδρο Ρομπέρτα Μετσόλα, με σκοπό της επιστολής ήταν να καταγγείλουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η Εύα Καϊλή κρατείται στις φυλακές Χάρεν από τις 9 Δεκεμβρίου για την εμπλοκή της στο Qatarargate.

Σε νέες αποκαλύψεις για το Qatar Gate, το σκάνδαλο δωροδοκίας που έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καϊλή, προχώρησε σε νέο δημοσίευμα το Politico.

Όπως τονίζει, oι ευρωβουλευτές Μαρία Αρένα και Αλεσσάντρα Μορέττι συνδέονται με την έρευνα που διεξάγουν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με το ένταλμα για τον Ιταλό ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την κατηγορία της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Το ένταλμα εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου από τον Βέλγο ανακριτή Michel Claise.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Αρένα και ο Μορέττι ήταν μέλη μιας "τετραμερούς ομάδας", μαζί με τον Κοτσολίνο και τον Βέλγο ευρωβουλευτή Ταραμπέλα ο οποίος επίσης συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Η τετράδα, σύμφωνα με το ένταλμα, εκτελούσε τις εντολές του πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου που δρούσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος προχώρησε σε συμφωνία απολογίας με τους Βέλγους εισαγγελείς.

Το σκάνδαλο αγοράς επιρροής έχει συγκλονίσει την πρωτεύουσα της ΕΕ, αφού οι βελγικές αρχές έκαναν έφοδο σε σπίτια και γραφεία τον Δεκέμβριο του 2022, εν μέσω ισχυρισμών ότι το Κατάρ και το Μαρόκο μοίραζαν μετρητά και δώρα για να εξασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στους μήνες που ακολούθησαν, το θεσμικό όργανο, το οποίο συχνά υπεραμύνεται σε θέματα κράτους δικαίου και καταπολέμησης της διαφθοράς, πέρασε μια περίοδο ψυχανάλυσης, καθώς οι ηγέτες του προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους και να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις.

Σε ένα παράδειγμα που αναφέρεται στο ένταλμα, οι Αρένα και Μορέττι φέρονται να ενήργησαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Παντσέρι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης σχετικά με ένα πιθανό ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το Κατάρ, στα τέλη του 2021. Ο ο οποίος σε εκείνο το στάδιο δεν ήταν πλέον ευρωβουλευτής και δεν συμμετείχε ο ίδιος στη συνεδρίαση, έδωσε οδηγίες στον πρώην βοηθό του, επιδιώκοντας να επηρεάσει το πιθανό ψήφισμα.

Ο Μορέττι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι "ποτέ δεν ακολούθησα τις οδηγίες του Παντσέρι στην πολιτική μου δραστηριότητα, δεν συζητήθηκε κανένα ψήφισμα για τον Δεκέμβριο του 2021".

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των Κοζολίνο και Ταραμπέλα, οι αρχές δεν ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη νομική ασυλία των Αρένα και Μορέτι, ένα βήμα απαραίτητο για τη διεξαγωγή έρευνας ή την απαγγελία κατηγοριών. Ο Αρένα αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: naftemporiki

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη - Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία

Λαμία: Τραυματισμένη αλεπού κούρνιασε κάτω από αυτοκίνητα (εικόνες)

Τεντόγλου: Τα παπούτσια σε δημοπρασία για τα παιδιά της Τουρκίας