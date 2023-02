Πολιτική

“Qatar Gate”: Καϊλή, Ταραμπέλα και Παντσέρι ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου

Πότε είναι προγραμματισμένη η ακρόαση της Εύας Καϊλή, του Μαρκ Ταραμπέλλα και του Αντόνιο Παντσέρι σχετικά με το ζήτημα - σκάνδαλο που κλόνιε την Ε.Ε.

Αύριο, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 9.30 ώρα Βελγίου είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα η ακρόαση της Εύας Καϊλή, του Μαρκ Ταραμπέλλα και του Αντόνιο Παντσέρι.

Είναι η τρίτη φορά που η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει εάν θα αφεθεί με περιοριστικούς όρους ή θα παραμείνει προφυλακισμένη. Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι πλέον στο Βέλγιο η ευρωβουλευτής θα εκπροσωπείται από νέο δικηγόρο, τον ποινικολόγο Σβεν Μαρί και όχι τον Αντρέ Ριζόπουλο, ενώ στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται αύριο, όπως και τις προηγούμενες φορές, ο έτερος συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όσον αφορά στον Βέλγο ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλλα, συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες μετά την άρση της ασυλίας του και μεταφέρθηκε στις φυλακές του Σεν-Ζιλ. «Όλα είναι βίαια για τον κ. Ταραμπέλλα», επισημαίνει ο συνήγορός του Μαξίμ Τόλερ μιλώντας στο rtl. «Πρώτον, να μάθει ότι ένας από τους κοντινούς του ανθρώπους είναι διεφθαρμένος και ότι το παραδέχεται. Δεύτερον, να μάθει ότι αυτός ο κοντίνος του άνθρωπος τον παρασύρει στην ενοχή του τραβώντας τον κάτω ενώ προφανώς ο πελάτης μου ισχυρίζεται ότι είναι αθώος», προσθέτει.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών, όμως, θα βρεθεί και ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου και φέρεται να είναι ο εγκέφαλος ομάδας που σχετίζεται με την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 17 Ιανουαρίου είχε ανακοινωθεί από την εισαγγελία των Βρυξελλών ότι ο Αντόνιο Παντσέρι υπέγραψε μνημόνιο μεταμέλειας και συνεργασίας με τις βελγικές αρχές.

