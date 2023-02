Κοινωνία

Εξαφάνιση ανήλικης από δομή προστασίας: Ανησυχία για την ζωή της

“Συναγερμός” σήμανε ξανά για την εξαφάνιση του κοριτσιού, από την δομή όπου φιλοξενείται. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τους φόβους που υπάρχουν για την ζωή της ανήλικης.

Συναγερμός σήμανε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, για τον εντοπισμό μιας ανήλικης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από δομή προστασίας, στην Νέα Σμύρνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”:

«Στις 06/02/2023 και απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη η Αναστασία Τ., 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 15/02/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προβεί και στο παρελθόν σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Η Αναστασία Τ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλανά μάτια.

Φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν, μαύρο σκουφί, άσπρο κασκόλ και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

