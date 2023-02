Οικονομία

“Καλάθι της Σαρακοστής”: Πότε ξεκινά - Ποια προϊόντα θα έχει

Μαζί με τις ανακοινώσεις για το “Καλάθι της Σαρακοστής” θα γίνουν γνωστές και οι νέες κατηγορίες αγαθών, που θα ενισχύσουν το “Καλάθι του νοικοκυριού”.

Σήμερα, Τσικνοπέμπτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το «Kαλάθι της Σαρακοστής», όπως και για την επέκταση του «Καλαθιού του νοικοκυριού» με νέα προϊόντα, σε μόνιμη βάση, μέχρι και το τέλος του μέτρου.

Όπως είπε , o Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, «Η εφαρμογή του «καλαθιού της Σαρακοστής» θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, που είναι και η Τετάρτη πριν από την Καθαρά Δευτέρα».

Το πρωί της Πέμπτης, οι κ. Γεωργιάδης, Παπαθανάσης, Αναγνωστόπουλος και μαζί τους ο Διοικητής της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Χαράλαμπος Μελισσινός και ο υπεύθυνος της πλατφόρμας e-katanalotis Γιάννης Δοξαράς, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα ανακοινώσουν την προσθήκη νέων κατηγοριών στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» και την επιβολή προστίμων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για αισχροκέρδεια κατόπιν ελέγχων της ΔΙΜΕΑ.

Με αυτή την αφορμή, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι «μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού ήδη υπάρχουν συγκρατήσεις τιμών για 15η εβδομάδα και μπαίνουμε στη 16η. Από τα 882 προϊόντα, έχουμε σε 28 αύξηση, σε 51 μείωση και τα 803 παρέμειναν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικώς το καλάθι του νοικοκυριού έχει αποδείξει ότι μπορεί να συγκρατήσει και - σε ορισμένες περιπτώσεις - να μειώσει τις τιμές» και υπογράμμισε ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σημαντική προσθήκη προϊόντων επώνυμης ετικέτας. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μόνο με το «καλάθι του νοικοκυριού, αλλά οι καταναλωτές, οι πιο ευαίσθητοι στις ανατιμήσεις, μπορούν να βρουν ένα καταφύγιο χαμηλού έως και μηδενικού πληθωρισμού».

Ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποίησε ότι στις κατηγορίες που θα προστεθούν στο «καλάθι του νοικοκυριού» θα είναι το νωπό μοσχάρι και τα γάλατα υψηλής παστερίωσης, ενώ τα όσπρια θα διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες - ρεβίθια, φακές, φασόλια - ώστε οι λίστες των σούπερ μάρκετ να συμπεριλαμβάνουν και τα τρία προϊόντα.

Το «καλάθι της Σαρακοστής»

Όσον αφορά στο «Καλάθι της Σαρακοστής», πέρα από τα νηστίσιμα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στο καλάθι του νοικοκυριού «θα προστεθούν ο χαλβάς, οι νηστίσιμες σαλάτες, όπως και τα κατεψυγμένα θαλασσινά, από τα οποία, κάθε σούπερ μάρκετ θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον δύο είδη στο καλάθι του νοικοκυριού» όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

