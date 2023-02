Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: οι τιμές στα προϊόντα της εβδομάδας

Τι δείχνει η σύγκριση των τιμών στα αγαθά που παρέμειναν στο "καλάθι" από την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο 96,82% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 16η εβδομάδα εφαρμογής του (15/02/2023-21/02/2023), με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σήμερα, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε οριακή μείωση του μέσου καλαθιού. Αρχίζει η αντίστροφη πορεία», σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, από το σύνολο 882 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 51, ποσοστό 5,78%, η τιμή μειώθηκε,

στα 803, ποσοστό 91,04%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

και σε 28, ποσοστό 3,17%, η τιμή αυξήθηκε.

Για να δείτε αναλυτικά τις τιμές των προϊόντων, πατήστε ΕΔΩ

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Διοικητής της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κ. Χαράλαμπος Μελισσινός και ο CEO της Warply και υπεύθυνος της πλατφόρμας e-katanalotis κ. Γιάννης Δοξαράς θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, κατά την οποία θα ανακοινώσουν την προσθήκη νέων κατηγοριών στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» και την επιβολή προστίμων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για αισχροκέρδεια κατόπιν ελέγχων της ΔΙΜΕΑ».





