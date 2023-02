Οικονομία

“Qatar Gate”: Συνελήφθησαν Κοτσολίνο και Ταραμπέλα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το "Qatar Gate", με τις συλλήψεις δύο εν ενεργεία ευρωβουλευτών.



Ο Ιταλός κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτσολίνο μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις φυλακές της Νάπολης, Ποτζιορεάλε.

Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, οι Bέλγοι εισαγγελείς υπογραμμίζουν στο ένταλμα σύλληψής του ότι «από τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας τους, ο Κοτσολίνο, μαζί με τον Φραντσέσκο Τζόρτζι και τον Αντόνιο Παντσέρι, φαίνεται να έλαβε απευθείας χρήματα από τον κύριο Ατμούν, τον πρέσβη του Μαρόκου στην Πολωνία».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «ο Κοτσολίνο είχε απευθείας επαφές με τον Ατμούν και την 1η Ιουνίου του 2022, κατά την διάρκεια συνάντησης μαζί του στην Βαρσοβία, έλαβε μια διάκριση, μια γραβάτα και φέρεται να συζήτησε την γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσει στην μεικτή επιτροπή ΕΕ- Mαρόκου στο Ευρωκοινοβούλιο».

Ο Αντρέα Κοτσολίνο συνελήφθη αμέσως μετά την έξοδό του από ιδιωτική κλινική της Νάπολης, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από την Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τη βελγική δικαιοσύνη. Ο Ιταλός ευρωβουλευτής, η ασυλία του οποίου άρθηκε πριν από μια εβδομάδα, είχε μεταβεί σε ιδιωτική κλινική για να κάνει μια σειρά από εξετάσεις.

Εν τω μεταξύ χθες συνελήφθη για ανάκριση ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ και το Μαρόκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πληροφορία επιβεβαιώνει η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και πρώην Δήμαρχος των Ανθίσνων (γαλλόφωνη κοινότητα κοντά στη Λιέγη) συνελήφθη γύρω στις 6 το πρωί στο σπίτι του από την αστυνομία, προκειμένου να οδηγηθεί σε ακρόαση από τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ. Η κράτηση του πραγματοποιείται μετά την άρση της βουλευτικής του ασυλίας στις 2 Φεβρουαρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία διευκρινίζει ότι έγιναν πολλές έρευνες σήμερα το πρωί, ιδίως σε «ένα τραπεζικό χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται στη Λιέγη και ανήκει» στο Μαρκ Ταραμπέλα. «Ερευνήθηκαν και ορισμένα γραφεία του δημαρχείου Ανθίσνων», διευκρινίζει η εισαγγελία. Ως εκ τούτου, «ο Μαρκ Ταραμπέλα συνελήφθη για ακρόαση και ο ανακριτής θα αποφασίσει αν θα εμφανιστεί ενώπιόν του τις επόμενες ώρες», καταλήγει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

