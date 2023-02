Κόσμος

Qatar Gate: Νέο ένταλμα σύλληψης για ευρωβουλευτή

Οι Αρχές δεν κατάφεραν αρχικά να τον εντοπίσουν ούτε στο σπίτι του, ούτε στο διαμέρισμα που χρησιμοποιεί στις Βρυξέλλες.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, άνδρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας μετέβησαν απόψε στην κατοικία του ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, στη Νάπολη, για να του κοινοποιήσουν ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate.

Ο Kοτσολίνο δεν βρισκόταν στην κατοικία του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν ούτε στο διαμέρισμά του στη βελγική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, συνήγορος υπεράσπισης του ευρωβουλευτή δήλωσε ότι ο Κοτσολίνο βρίσκεται σε ιδιωτική κλινική για λόγους υγείας.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, πριν από λίγο ο Κοτσολίνο συνελήφθη στην κλινική όπου βρισκόταν.

