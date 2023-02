Οικονομία

“Qatar Gate”: Ο Ταραμπέλα συνελήφθη στις Βρυξέλλες

Ο Βέλγος ευρωβουλευτής ανακρίθηκε για το σκάνδαλο διαφθοράς. Τι προέκυψε από την έρευνα σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού και του βελγικού Τύπου.



Ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα συνελήφθη στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Σήμερα το πρωί ο Ταραμπέλα είχε ανακριθεί από τους Βέλγouς εισαγγελείς σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς «Qatar Gate» και αμέσως μετά αποφασίσθηκε η μεταφορά του στην φυλακή.

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει την άρση της ασυλίας του, όπως και του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού και του βελγικού Τύπου, από την έρευνα φέρεται να προκύπτει ότι ο Ταραμπέλα δωροδοκήθηκε με ποσό από 120.000 έως 140.000 ευρώ για να υποστηρίξει ως ευρωβουλευτής θέσεις οι οποίες ευνοούσαν το Κατάρ.

Την πληροφορία ότι συνελήφθη ο Ταραμπέλα επιβεβαιώνει και η ομοσπονδιακή εισαγγελία. Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και πρώην Δήμαρχος των Ανθίσνων (γαλλόφωνη κοινότητα κοντά στη Λιέγη) συνελήφθη γύρω στις 6 το πρωί στο σπίτι του από την αστυνομία, προκειμένου να οδηγηθεί σε ακρόαση από τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ. Η κράτηση του πραγματοποιείται μετά την άρση της βουλευτικής του ασυλίας στις 2 Φεβρουαρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία διευκρινίζει ότι έγιναν πολλές έρευνες σήμερα το πρωί, ιδίως σε «ένα τραπεζικό χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται στη Λιέγη και ανήκει» στο Μαρκ Ταραμπέλα. «Ερευνήθηκαν και ορισμένα γραφεία του δημαρχείου Ανθίσνων», διευκρινίζει η εισαγγελία. Ως εκ τούτου, «ο Μαρκ Ταραμπέλα συνελήφθη για ακρόαση και ο ανακριτής θα αποφασίσει αν θα εμφανιστεί ενώπιόν του τις επόμενες ώρες», καταλήγει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρκ Ταραμπέλα βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας της ομοσπονδιακής εισαγγελίας που ανατέθηκε στον ανακριτή Μισέλ Κλεζ, σχετικά με τις προσπάθειες του Κατάρ και του Μαρόκου να επηρεάσουν την οικονομική και πολιτική λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται θα μπορούσαν να του επιφέρουν καταδίκη για διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο Μαρκ Ταραμπέλα δεν είχε αντιταχθεί στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας και μέχρι σήμερα τουλάχιστον δήλωνε αθώος και ότι δεν έχει λάβει ποτέ χρήματα ή δώρα από το Κατάρ ή άλλη χώρα.

Ωστόσο ο «μεταμελημένος» πλέον, πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι αποκάλυψε στον ανακριτή ότι είχε δώσει ένα ποσό μεταξύ 120.000 και 140.000 ευρώ, σε μετρητά, στον Ταραμπέλα για να υποστηρίξει θέσεις υπέρ του Κατάρ, του Μαρόκου και της Μαυριτανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατηγορούνται τέσσερα άτομα και τρία από αυτά τελούν υπό κράτηση: η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι. Ο τέταρτος, ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, επικεφαλής της ΜΚΟ «No Peace Without Justice», αφέθηκε ελεύθερος.

