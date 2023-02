Κόσμος

“Qatar Gate”: Άρση ασυλίας για Κοτσολίνο και Ταραμπέλα

Υπέρ της άρσης της ασυλίας των ευρωβουλευτών Αντρέα Κοτσολίνο και Μαρκ Ταραμπέλα τάχθηκε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τις εκθέσεις μου που εξουσιοδοτούν την άρση των ασυλιών των κ.κ. Ταραμπέλα & Κοτσολίνο στο πλαίσιο του QatarGate. Η δικαιοσύνη προχωρεί, αλλά η πολιτική απάντηση βρίσκεται σε αδιέξοδο: απαιτούνται ριζικές & άμεσες μεταρρυθμίσεις απέναντι στη διαφθορά!" ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η εισηγήτρια Μανόν Ομπρί.

