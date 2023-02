Κόσμος

“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: η Καϊλή υπέστη “βασανιστήρια” στη φυλακή

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή στην εφημερίδα "La Stampa".

Δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης της Εύας Καϊλή η οποία είναι προφυλακισμένη σε φυλακές του Βελγίου για το σκάνδαλο χρηματισμού "Qatar Gate", Μιχάλη Δημητρακόπουλου, δημοσιεύει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας La Stampa.

"Μετά τη συμφωνία του με τη βελγική δικαιοσύνη ο Αντόνιο Παντσέρι μίλησε και είμαι βέβαιος ότι κατηγόρησε, ψευδώς, την κυρία Καϊλη", δήλωσε ο κύριος Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την La Stampa, πρόσθεσε: "είναι ένα βελγικό νομικό παράδοξο, το ότι σε εγκληματίες που ομολογούν και μετανοούν, απονέμεται χάρη, ενώ όσοι μάχονται για την αθωότητά τους βρίσκονται στη φυλακή και υποσκάπτεται το τεκμήριο της αθωότητάς τους".

Η ιταλική εφημερίδα, τέλος, γράφει ότι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε πως η πελάτισσά του υπέστη " βασανιστήρια" στη φυλακή.

