Σεισμός σε Τουρκία και Συρία - Ελπιδοφόρος: Στόχος μας η συγκέντρωση 500000 δολαρίων

Σύσσωμη η ελληνοαμερικανική Ομογένεια, οι ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και η πιστοί ανταποκρίνονται ενεργά στην έκκληση-πρόσκληση βοηθείας που απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 500.000 δολ. στο Ειδικό Ταμείο Ανακούφισης και Αρωγής όσων επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, το οποίο συνέστησε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής στις 8 Φεβρουαρίου, έθεσε ως στόχο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Όπως σημείωσε, «τα κεφάλαια θα διατεθούν τόσο για την κάλυψη των άμεσων και πιεστικών αναγκών των σκληρά δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας όσο και για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών σεισμών».

«Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής», πρόσθεσε, «βρίσκεται, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή σε διαρκή συνεργασία με τις Διεθνείς Ορθόδοξες Χριστιανικές Φιλανθρωπικές Οργανώσεις, (IOCC), προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί διανομής της βοήθειας. Οι Οργανώσεις αυτές αποτελούν έναν παλαιό, δοκιμασμένο και ιδιαίτερα αξιόπιστο συνεργάτη και έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι διαχειρίζονται ορθολογικά την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε, μάλιστα, ότι «οι Οργανώσεις αυτές θα προσφέρουν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής τόσο τη λογιστική τεχνογνωσία τους όσο και την εμπειρία τους επί του πεδίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν στο Ταμείο». Ήδη, σύσσωμη η ελληνοαμερικανική Ομογένεια, οι ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και η πιστοί ανταποκρίνονται ενεργά στην έκκληση-πρόσκληση βοηθείας που απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Οι 'Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αμερική, το Τάγμα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, αποφάσισαν ήδη να προσφέρουν 50.000 δολ. στο Ταμείο, δηλώνοντας συγκλονισμένοι από το μέγεθος της καταστροφής και ευγνώμονες προς τον Θεό που είναι σε θέση να προσφέρουν αυτή την ανακούφιση στους πληγέντες. Όπως δήλωσε ο εθνικός διοικητής του Τάγματος, δρ Αντώνιος Λυμπεράκης, «οι θερμές προσευχές όλων μας είναι για εκείνους που θρηνούν και υποφέρουν». Επιπρόσθετα, η Εθνική Φιλόπτωχος Αδελφότητα αποφάσισε και αυτή να προσφέρει άμεσα 50.000 δολ. στο Ταμείο, δίνοντας ταυτόχρονα το έναυσμα για μια νέα εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω των 437 παραρτημάτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όπως δήλωσε η εθνική πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, η οποία αποτελεί τον φιλανθρωπικό βραχίονα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Αρλίν Σιαδέλη - Κελ, «Οι συνάνθρωποί μας στην Τουρκία και στη Συρία χρειάζονται την αγάπη μας και την ολόψυχη στήριξή μας τη στιγμή αυτή της μεγάλης δοκιμασίας τους, καθώς επίσης και τις προσευχές μας».

Επίσης, το Ταμείο «Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος» της Ηγεσίας των 100 δήλωσε τη δέσμευσή του να ενισχύσει άμεσα το Ταμείο, ενώ και ο αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, Τζον Κατσιματίδης, δεσμεύτηκε να καταβάλει ως δωρεά προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο το ποσό των 50.000 δολ. προκειμένου να διανεμηθεί προς τους πληγέντες.

