Ιπποκράτειος Πολιτεία: Τραυματισμένο ελάφι βρήκε καταφύγιο σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Ένα ελάφι αντίκρισε προς μεγάλη του έκπληξη άνδρας στην αυλή του σπιτιού του που ήταν γεμάτη χιόνι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία την περασμένη Δευτέρα (13/2).

Γρήγορα ωστόσο κατάλαβε πως το ζώο ήταν τραυματισμένο καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει καλά και έτσι ενημέρωσε άμεσα το Δασαρχείο Καπανδριτίου και τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΑΝΙΜΑ).

Όπως διαπίστωσε ο κτηνίατρος που το εξέτασε, η άρθρωση του αριστερού καρπού έχει σοβαρή διόγκωση και έντονη δυσκαμψία.

Του χορηγήθηκαν ισχυρά αντιφλεγμονώδη παυσίπονα φάρμακα και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριων Ζώων, το ελάφι βρίκσεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Συλλόγο για τη πορεία υγείας του ζώου:

«Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ένα ενήλικο ελάφι εγκαταστάθηκε εδώ και μέρες στην αυλή σπιτιού κορφολογώντας τα φυτά του κήπου. Ο ιδιοκτήτης της αυλής κάλεσε το Δασαρχείο Καπανδριτίου και την ΑΝΙΜΑ, γιατί το ζώο φαινόταν να κουτσαίνει. Χτες 13 Φεβρουαρίου ομάδα της ΑΝΙΜΑ με τον κτηνίατρο Γρηγόρη Μαρκάκη έφτασε επί τόπου.

Το ζώο αναισθητοποιήθηκε και ο κτηνίατρος διαπίστωσε ότι η άρθρωση του αριστερού καρπού έχει σοβαρή διόγκωση και έντονη δυσκαμψία. Ακολούθησε αιμοληψία για τη διενέργεια αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, και χορηγήθηκαν ισχυρά αντιφλεγμονώδη παυσίπονα φάρμακα και αντιμικροβιακά μακράς διαρκείας, καθώς επίσης και σύμπλεγμα βιταμινών. Η ομάδα αποχώρησε μόνο όταν το ζώο ξύπνησε με τη χορήγηση αντιδότου για την αναισθησία και θα είμαστε σε επαφή με το δασαρχείο και τους κατοίκους για να παρακολουθούμε την εξέλιξη του ζώου».