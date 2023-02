Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη - Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία

Συνέντευξη εφ'όλης της ύλης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Οι εκλογές, τα ελληνοτουρκικά και η νέα προοπτική. Η επίθεση στην αντιπολίτευση και η οικονομία.

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ παραχώρησε ο Πρωθυπουργός το βράδυ της Πέμπτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία τόνισε πως ήταν υποχρέωσή μας, σε αμιγώς ανθρώπινο επίπεδο, να σταθούμε δίπλα στον δοκιμαζόμενο τουρκικό και συριακό λαό και να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι αποστείλαμε βοήθεια, προκειμένου να σώσουμε ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια.

«Για εμάς ήταν μια κίνηση ανθρωπισμού αυτή. Δεν εξυπηρετούσε σε σκοπιμότητες εξωτερικής πολιτικής», τόνισε, ενώ σε ερώτηση, αν μπορεί αυτή η τραγωδία να αποτελέσει αφορμή για μια νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, επανέλαβε πως είμαστε γειτονικές χώρες και πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να επιλύουμε ειρηνικά τα προβλήματά μας. Πρόσθεσε πως υπό προϋποθέσεις ο σεισμός αυτός, μέσα από την ανείπωτη καταστροφή που προξένησε, θα μπορούσε να είναι μία ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας.

«Υπό προϋπόθεση, και επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Τουρκίας και Δύσης συνολικά. Αυτό, όμως, είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στην τουρκική ηγεσία. Δεν πιστεύω ότι οι χώρες αλλάζουν πολιτική έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε ότι θα ακυρωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Πιστεύω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα ψυχολογικής ταύτισης, θα έλεγα, μεταξύ των δύο λαών, το οποίο είναι σημαντικό. Και χρέος μας, και χρέος μου προσωπικά, είναι να το αξιοποιήσω», ανέφερε και σημείωσε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο έθεσε την ανάγκη πιο ενεργής στήριξης στην Τουρκία.

Για το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως ο ίδιος δεν έκλεισε την πόρτα του διαλόγου στην Τουρκία και πως ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος που έλεγε «Μητσοτάκης γιοκ». Παράλληλα επανέλαβε για το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πως δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε, αλλά μπορούμε να συνυπάρχουμε, να συνεργαζόμαστε σε άλλα πεδία πολιτικής.

«Και πάντως να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα, η οποία δηλητηριάζει τελικά την αντίληψη των λαών. Αλλά, όπως είδατε, αυτό δεν είχε τελικά επίπτωση ούτε στον ελληνικό ούτε στον τουρκικό λαό», τόνισε.

Ερωτηθείς αν εκτιμά πως θα αναβληθούν οι τουρκικές εκλογές απάντησε: «Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το τουρκικό Σύνταγμα προβλέπει αναβολή των εκλογών μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, περιπτώσεις πολέμου. Και δεν γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό «πάτημα» για τον Τούρκο Πρόεδρο να αναβάλει τις εκλογές. Αλλά αυτό αφορά την Τουρκία, δεν αφορά εμάς, ούτε τους δικούς μας σχεδιασμούς».

Ενόψει της επίσκεψης Μπλίνκεν, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα σημαντικό ρόλο περιφερειακής δύναμης η οποία παράγει σταθερότητα σε μία ταραγμένη περιοχή.

«Θα έχω, λοιπόν, την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς θα συζητήσουμε περιφερειακά ζητήματα. Έρχεται από την Τουρκία αλλά τονίζω ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν ετεροπροσδιορίζονται μέσα από το πλαίσιο αυτής της τριγωνικής σχέσης, όπως κάποιοι μπορεί να φαντάζονται», πρόσθεσε.

Για το χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα είπε ότι συν-πλην κάποιες εβδομάδες δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά το πότε τελικά θα γίνουν και πως το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία όπως ο ίδιος είχε δεσμευτεί.

Επιπλέον, υπενθύμισε πως είχε πει ότι δεν θα επιθυμούσε μία μακρά τοξική προεκλογική περίοδο και πως το Σύνταγμα προσδιορίζει τη διαδικασία με την οποία διαλύεται πρόωρα η Βουλή, έστω και αν αυτή η διάλυση έρχεται ένα ή δύο ή τρεις μήνες πριν από την τυπική λήξη της κυβερνητικής θητείας.

«Όπως έχω πει πολλές φορές, εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή την άνοιξη, άρα είμαστε σε οιονεί προεκλογική περίοδο. Εξάλλου το αντιλαμβάνεστε κι εσείς νομίζω, από τα ντεσιμπέλ της έντασης, τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση», συνέχισε και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι 3,5 χρόνια επιτίθεται στην κυβέρνηση χωρίς να παράγει εναλλακτική πρόταση.

«Όσα συνέβαιναν στο παρελθόν συμβαίνουν και τώρα, απλά σε αυξημένη ένταση. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν έχω πρόθεση να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο αντιπαράθεσης. Θέλω να μιλήσω θετικά για το μέλλον του τόπου. Αυτό ενδιαφέρει πρωτίστως τους πολίτες. Να εξηγήσω ότι περάσαμε από πολλές δοκιμασίες. Αντέξαμε, μείναμε όρθιοι. Πετύχαμε αρκετά πράγματα, μαζί με την κοινωνία, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Και οι εκλογές αυτές, κ. Κουβαρά, θα είναι μία ευκαιρία να συγκριθεί η δική μας πρόταση για το μέλλον της χώρας με άλλες προτάσεις που, να σας πω ειλικρινά, πέραν μιας απίστευτης πλειοδοσίας παροχών εγώ δεν έχω δει κάποιο συγκροτημένο εναλλακτικό σχέδιο για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Τσίπρας κάνει διαχείριση ήττας - Δείχνει ότι ετοιμάζεται να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει «πολιτική Μαυρογιαλούρου» με αφορμή τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τόνισε πως «οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε τώρα είναι κοστολογημένες και είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας, κινήσεις απαραίτητες για να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα».

Και συνέχισε: «Δεν είναι παροχές με την έννοια της εξαγοράς ψήφων. Μακριά από εμένα οποιαδήποτε τέτοια λογική. Αλλά δεν είναι και παροχές οι οποίες χρηματοδοτούνται με δανεικά. Είναι κινήσεις και δαπάνες οι οποίες γίνονται από το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας. Είναι το προϊόν της οικονομικής ανάπτυξης, όχι το προϊόν δανεικών, ούτε το προϊόν υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση δίνει αυτές τις ενισχύσεις επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εισαγόμενο πληθωρισμό, τον οποίο δεν προκαλέσαμε εμείς.

Είπε, επίσης, ότι υπάρχουν συνταξιούχοι με πολύ χαμηλές συντάξεις που λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν είδαν καμία αύξηση και στο μέτρο των δυνατοτήτων της η κυβέρνηση τους στηρίζει, ενώ για την ακρίβεια στα τρόφιμα ανέφερε πως είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτίμησε πως θα βαίνει μειούμενη από εδώ και στο εξής.

«Είδατε ότι σήμερα μπήκαν και σημαντικά πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ. Είμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Όσο μπορούμε ελέγχουμε την αγορά και κινήσεις όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού». Ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε τη μαγική λύση ή ότι δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά αυτό το οποίο θα επιμένω να λέω είναι ότι προσπαθούμε, χωρίς να τάζουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε, να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα στήριξης πριν τις εκλογές, απάντησε πως «έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας για το επόμενο διάστημα. Δεν θα υπάρχει άλλο -θα έλεγα- πλαίσιο, άλλο πακέτο στήριξης».

Επισήμανε επ' αυτού ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε τώρα αυτές τις κινήσεις γιατί έχει πολύ καλύτερη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα πράγματα πηγαίνουν, στο μέτωπο της ανάπτυξης, καλά ενώ τα αυξημένα έσοδα συνδέονται με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται κι όχι με αυξημένους φόρους.

«Όταν η οικονομία μας μπορεί και υπεραποδίδει θεωρώ ότι είναι χρέος μου, και χρέος ενός Πρωθυπουργού που εκφράζει μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, να στηρίζει πρωτίστως τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη ανάγκη», υπογράμμισε.

Για τους πλειστηριασμούς δήλωσε πως όλο το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και «είναι τουλάχιστον υποκριτικό σήμερα να μας ασκούν κριτική».

Συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει αρχίσει και «τρέχει» και πως οι πολίτες προχωρούν σε διμερείς ρυθμίσεις με τα λεγόμενα funds και με τις τράπεζες.

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει κύμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας δήλωσε πως δεν το βλέπει και σημείωσε πως η απόφαση του Αρείου Πάγου, επικυρώνει ουσιαστικά προηγούμενα νομοθετήματα και το πλαίσιο είναι ίδιο.

«Πλειστηριασμοί βέβαια και γίνονταν και γίνονται, και αφορούν περιπτώσεις όπου δεν μιλάμε για πρώτη κατοικία. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό κάποιοι να ισχυρίζονται ότι 25.000 πλειστηριασμοί είναι πολλοί ή λίγοι, όταν κατηγορούν αυτή την κυβέρνηση ότι δήθεν κάνει πλειστηριασμούς τους οποίους νομοθέτησε η προηγούμενη», πρόσθεσε.

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα και το Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της δημοκρατίας και των θεσμών, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα την οποία παρουσιάζει η αντιπολίτευση.

«Αυτοί οι οποίοι τα λένε, με πρώτο τον κ. Τσίπρα, πιστεύω ότι έχουν έναν σκοπό, κ. Κουβαρά. Και αυτός είναι να δημιουργήσουν υπόνοιες για την αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσματος. Ήδη το εννοούν», τόνισε. Και πρόσθεσε: «Εννοώ ότι θέλουν να μας πουν περίπου ότι ‘οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία'»

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει ότι θα γίνει νοθεία στις εκλογές, απάντησε: «Εάν δείτε πού οδηγεί η λογική κατάληξη των επιχειρημάτων τους δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταλήξουν να πουν και αυτό, ναι.

Και είναι αδιανόητο αυτό, διότι αν έχουμε ένα, θα έλεγα, κεκτημένο στη χώρα μας είναι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας κάνει μια διαχείριση της ήττας του, αλλά υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια ξεκάθαρη σύγκρουση με την πραγματικότητα την οποία βιώνουν όλοι οι πολίτες.

Η Ελλάδα είναι μία ευνομούμενη δημοκρατία. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα προόδου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, έχουμε περιθώρια να εμβαθύνουμε κι άλλο τη δημοκρατία μας. Δεν είμαστε ένα αυταρχικό κράτος».

Επίσης απάντησε γιατί δεν πιστεύει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι δεν πρόκειται να επιχειρήσει «κυβέρνηση ηττημένων». «Να θυμίσω ότι του καταλόγισε η κα. Κωνσταντοπούλου, παλιά του σύντροφος, ότι μπροστά του ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι παλιοί του σύντροφοι. Και να σας πω και κάτι; Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει «κυβέρνηση ηττημένων» και βγαίνει σήμερα ο κ. Σκουρλέτης και λέει το ακριβώς ανάποδο. Κατά συνέπεια, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν μπορούσε ο κ. Τσίπρας με κάποιο τρόπο, και ως ηττημένος, να βρει κάποια πλειοψηφία η οποία να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο. Πολύ δύσκολο αριθμητικά, όχι αδύνατο. 'Αρα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό ως ενδεχόμενο υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς μαθηματικά να το αποκλείσει».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι διεκδικεί στη δεύτερη κάλπη την αυτοδυναμία «και πιστεύουμε ότι μπορούμε να την πετύχουμε». Και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν πίστευα ποτέ στην απλή αναλογική. Δεν την ήθελα, θεωρώ ότι είναι προβληματική για τον τόπο και κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες θα προκύψουν από την δεύτερη κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής».

Επανέλαβε ότι η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη και πως δεν είναι αυτή τη στιγμή διατεθειμένος να συζητήσει οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

«Βλέπω τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται πολλή προσπάθεια να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να μας εμπιστευτούν ακόμα μία φορά, καμία εκλογή δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός», πρόσθεσε ενώ τόνισε πως βλέπει και το κλίμα στην κοινωνία περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα.

Πολλά νέα πρόσωπα και περισσότερες γυναίκες στη νέα κυβέρνηση. Σχεδιάζουμε το επόμενο στάδιο του επιτελικού κράτους

«Εδώ και εφτά χρόνια, από τότε που έγινα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που με τίμησαν οι πολίτες με αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη, κάνω προσπάθειες να διευρύνω την παράταξη. Και πολλές φορές έχω τονίσει ότι είναι χρέος μας να επεκταθούμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεσαίο χώρο κι ότι σκοπός είναι να διευρύνω τα εκλογικά όρια της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, ενώ τόνισε πως το σημαντικό για τον ίδιο δεν είναι τόσο η κομματική «ταμπέλα», όσο το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος.

«Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και τώρα να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο τα ψηφοδέλτιά μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε μία σοβαρή δουλειά τα ψηφοδέλτια να είναι αντιπροσωπευτικά και μια πολύ αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων, ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος», συνέχισε.

Μιλώντας για την πιο καλή στιγμή της κυβερνητικής θητείας αναφέρθηκε στο gov.gr και στο 112, ενώ ερωτηθείς για το μεγαλύτερο λάθος ανέφερε ότι η πιο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο ήταν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και στο ζήτημα των υποκλοπών.

«Από την πρώτη στιγμή βγήκα, μίλησα, ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούσαν. Και το σημαντικότερο είναι ότι κάναμε αλλαγές. Κάναμε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και κάναμε σημαντικότατες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών», τόνισε.

Σε ερώτηση για την επόμενη κυβέρνηση αν είναι ξανά πρωθυπουργός δήλωσε: «Σίγουρα θα βελτιώσουμε, χωρίς να αλλάξουμε, τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο ονομάζουμε επιτελικό κράτος πιστεύω ότι επιτέλεσε την αποστολή του, με την έννοια ότι συντόνισε τους Υπουργούς, έθεσε στόχους, έβαλε κανόνες λογοδοσίας και συντόνισε μια σειρά από πολιτικές που απαιτούσαν συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων».

Επίσης είπε πως «προφανώς θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα, θα το περίμενε κανείς αυτό. Και σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες».

Ερωτηθείς αν αυτό θα συμβεί και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε: «Στα ψηφοδέλτια έχουμε ήδη ποσόστωση 40%. Και θέλω να πιστεύω ότι σε πολλά ψηφοδέλτια θα ξεπεράσουμε και αυτό το όριο το οποίο θέτει ο νόμος».

