Παράξενα

Μητέρα επτά παιδιών έφερε στον κόσμο πεντάδυμα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο αγόρια και τα τρία κορίτσια ήρθαν στον κόσμο πρόωρα, στην 28η εβδομάδα κύησης, μέσω καισαρικής τομής.





Μια Πολωνή μητέρα επτά παιδιών έφερε στον κόσμο πεντάδυμα, πρόωρα αλλά υγιή, ανακοίνωσε μαιευτήριο της Κρακοβίας στην Πολωνία.

Τα δύο αγόρια και τα τρία κορίτσια ήρθαν στον κόσμο πρόωρα, στην 28η εβδομάδα κύησης, μέσω καισαρικής τομής.

Ζυγίζοντας μεταξύ 710 γραμμαρίων – 1,4 κιλών, μπήκαν όλα σε θερμοκοιτίδες, όπου τους παρέχεται αναπνευστική υποστήριξη, με τους γιατρούς να συμφωνούν πως τα πεντάδυμα τα πηγαίνουν περίφημα, δεδομένης της πρόωρης γέννησής τους.

Σε συνέντευξη Τύπου, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κρακοβίας, η 37χρονη μητέρα, Ντομίνικα Κλαρκ, ανέφερε: «Αισθάνομαι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περιμενα».

«Αν έχεις σύστημα, μια ήρεμη προσέγγιση και μια θετική στάση, τότε είναι εφικτό να έχεις μια πραγματικά ήρεμη ζωή με τόσα παιδιά» πρόσθεσε η ίδια.

Τα υπόλοιπα παιδιά της 37χρονης και του Βρετανού συζύγου της είναι ηλικίας από 10 μηνών έως 12 ετών. Μεταξύ των επτά παιδιών, δύο ζευγάρια είναι δίδυμα.

Πηγή: Associated Press

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη - Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ψηφίστηκε η τροπολογία - Οι 11 βελτιώσεις

Τεντόγλου: Τα παπούτσια σε δημοπρασία για τα παιδιά της Τουρκίας