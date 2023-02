Υγεία - Περιβάλλον

Σέρρες: Μαθήτρια Δημοτικού χτύπησε στο σχολείο και διασωληνώθηκε

Το κορίτσι μεταφέρθηκε από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μαθήτρια της Δ’ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια σκόνταψε στο σχολείο της, έπεσε από τις σκάλες και χτύπησε στο κεφάλι.

Η μικρή μαθήτρια διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και υποβλήθηκε δύο φορές σε αξονική

Η ανήλικη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να διασωληνωθεί.

