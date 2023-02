Τοπικά Νέα

Ηράκλειο – μάνα σε δικαστές: Σας ικετεύω βάλτε τον γιό μου στη φυλακή

Με δάκρυα στα μάτια η ηλικιωμένη γυναίκα, εξιστόρησε στους δικαστές όσα πέρασε από τη στιγμή που ο γιός της αποφυλακίστηκε και γύρισε σπίτι.

Με μαύρο δάκρυ εκλιπαρούσε χθες Πέμπτη, μία ηλικιωμένη τους δικαστές στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, να τη βοηθήσουν και να κλείσουν το γιο της στη φυλακή πριν την σκοτώσει. «Δεν αντέχω άλλο, σας παρακαλώ βοηθήστε με» τους παρακάλεσε με κλάματα.

Ο γιος της, ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα με εξαρτήσεις, είχε ξεσπάσει για πολλοστή φορά σε βάρος της. Όπως είπε, δεν πρόλαβε να αποφυλακιστεί, και τα έσπασε όλα στο σπίτι, κυνηγώντας με μαχαίρι τη μητέρα του. Μάλιστα άνοιξε στο φουλ και μία φιάλη υγραερίου. «Αν εκείνη την στιγμή άναβε τσιγάρο, θα μας είχε ανατινάξει» είπε.

Η γυναίκα ανέφερε ότι το τελευταίο δεκαήμερο αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι για να μη την σκοτώσει και φιλοξενείται σε συγγενικό της πρόσωπο. Ο κατηγορούμενος γιος δεν εμφανίστηκε στη δικαστική αίθουσα. «Είναι κλεισμένος στο σπίτι με μία σακούλα χάπια» είπε η μητέρα σε απόγνωση.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το γιο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση. Μάλιστα, συμβούλευσαν τη μητέρα να επιστρέψει στο σπίτι που φιλοξενείται ώστε να παραμείνει ασφαλής μέχρι να συλληφθεί ο γιος της και να οδηγηθεί πίσω στη φυλακή.

