Βιετνάμ: Ανακαλύφθηκαν 2000 νεκρές γάτες μέσα σε αίθουσα - ψυγείο

Προορίζονταν για προϊόντα παραδοσιακής ιατρικής, καθώς στο Βιετνάμ πολλοί πιστεύουν ότι ο ζωμός γάτος βοηθάει στη θεραπεία ασθενειών όπως το άσθμα και η οστεοπόρωση.

Η αστυνομία του Βιετνάμ ανακάλυψε περίπου 2.000 νεκρές γάτες που προορίζονταν για να χρησιμοποιηθούν στην παραδοσιακή ιατρική, έγινε σήμερα γνωστό από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα πτώματα των αιλουροειδών ανακαλύφθηκαν χθες, Πέμπτη, σε σφαγείο της επαρχίας Ντονγκ Θαπ, στο δέλτα του Μεκόνγκ (νότιο Βιετνάμ), μαζί με άλλες 480 ζωντανές γάτες, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της επαρχίας.

Με συνολικό βάρος τεσσάρων τόνων, τα πτώματα είχαν τοποθετηθεί σε μια αίθουσα-ψυγείο, πριν μετατραπούν σε προϊόντα παραδοσιακής ιατρικής έπειτα από μια μακρά διαδικασία βρασμού, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Μερικοί Βιετναμέζοι πιστεύουν πως ο ζωμός από οστά γάτας βοηθάει στη θεραπεία ασθενειών όπως το άσθμα και η οστεοπόρωση.

Τα πτώματα των γατών καταστράφηκαν, ενώ οι γάτες που διασώθηκαν θα υποβληθούν σε υγειονομικούς ελέγχους.

Η κατανάλωση σκύλων και γατών εξακολουθεί να είναι νόμιμη στο Βιετνάμ και πολυάριθμα εστιατόρια της χώρας προσφέρουν κρέας αυτών των ζώων, όμως τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εμπόριο αυτό οφείλουν να έχουν πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν την προέλευση των ζώων.

Το σφαγείο της Ντονγκ Θαπ δεν είχε έγγραφα που να επιτρέπουν τη σφαγή των ζώων και να αναφέρουν την προέλευσή τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Four Pows International, έως ένα εκατομμύριο γάτες πέφτουν κάθε χρόνο θύματα αυτού του εμπορίου στο Βιετνάμ.

