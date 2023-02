Κόσμος

Σεισμός - Τουρκία: Κάηκε ζωντανή 7μελής οικογένεια που γλίτωσε από τα 7,8 Ρίχτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγαν από το σεισμόπληκτο Νουρτανγκί και κατέφυγαν σε συγγενείς στο Ικόνια. Νεκροί οι γονείς και τα 5 παιδιά ηλικίας από 4 έως 13 ετών

Μια επταμελής οικογένεια Σύρων με πέντε παιδιά, που κατάφερε να γλιτώσει από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου που έπληξε τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, πέθανε σήμερα σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι όπου είχε καταφύγει στην κεντρική Τουρκία, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, η οικογένεια έφυγε από την περιοχή Νουρνταγκί στην επαρχία Γκαζίαντεπ και είχε καταφύγει σε συγγενείς της στο Ικόνιο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα από τη σόμπα με την οποία ζέσταιναν το μικρό πλινθόκτιστο σπίτι όπου έμεναν.

Οι επτά άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν ένα ζευγάρι και τα πέντε του παιδιά, ηλικίας από 4 έως 13 ετών, σύμφωνα με το Anadolu, ενώ άλλα πέντε άλλα μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: έκρηξη σε φιάλες υγραερίου

Σεισμός - Τουρκία: Διάσωση 12χρονου μετά από 260 ώρες (βίντεο)

Ρόδος: 53χρονος εκπαιδευτικός είχε σχέση με 14χρονη μαθήτρια