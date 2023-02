Παράξενα

Πανιώνιος: Μικρός τερματοφύλακας βάζει τα κλάματα για γκολ που “έφαγε” η ομάδα του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του μικρού τερματοφύλακα του Πανιωνίου και κυρίως των συμπαικτών και των αντιπάλων του, έγινε viral...



Ο μικρός τερματοφύλακας του Πανιώνιου δε δέχτηκε πολύ καλά το λάθος που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα Κ14 με τον Ατρόμητο, στον οποίο συμμετείχε και είχε σαν αποτέλεσμα η ομάδα του να «φάει» ένα γκολ. Το παιδι έβαλε τα κλάματα για το λάθος του αλλά η αλληλεγγύη που έδειξαν συμπαίκτες και αντίπαλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και έσπευσαν να τον παρηγορήσουν, ήταν συγκινητική.

Στο βίντεο βλέπουμε τον μικρό τερματοφύλακα του Πανιωνίου να δέχεται το γκολ του από τον Ατρόμητο και στη συνέχεια να ξεσπάει σε κλάματα. Ο προπονητής του, Δημήτρης Κυρούλης, τού φωνάζει «δεν πειράζει». Την ίδια στιγμή, συμπαίκτες και αντίπαλοι σπεύδουν να τον αγκαλιάσουν.

Το βίντεο ανέβασε στο Facebook η σελίδα του Γυμναστικού Συλλόγου Πανιώνιος, με το σχόλιο:

"Πανιώνιος-Ατρόμητος (Κ14): Η όμορφη χειρονομία που πρόσφερε μία συγκινητική στιγμή! Σε μία ανύποπτη φάση, έπειτα από γύρισμα αμυντικού προς την εστία, ο τερματοφύλακας της ομάδας μας έκανε κακό υπολογισμό, αποτυγχάνοντας να απομακρύνει, με συνέπεια να δει την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Όντας εμφανώς στεναχωρημένος από την εξέλιξη, έπεσε στο έδαφος και έβαλε τα κλάματα, με τους συμπαίκτες του να επιχειρούν να τον παρηγορήσουν και τον προπονητή μας να του φωνάζει "δεν πειράζει", προσπαθώντας να τον ενθαρρύνει".

πηγή βίντεο: fb/ Πανιώνιος ΓΣΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τζίμι Κάρτερ σταματά τις θεραπείες - Πως θα περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Πέθανε αμέσως μετά τον τοκετό - Θρήνος για την λεχώνα

Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ