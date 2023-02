Οικονομία

“Qatar Gate” - Καϊλή: Έφεση κατά της προφυλάκισης και αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με Παντσέρι

«Πίστευα πραγματικά ότι έπρεπε και επρόκειτο να απελευθερωθεί, τουλάχιστον με ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι», δήλωσε ο Σβεν Μαρί για την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση στην κράτηση.

Η Εύα Καϊλή καθώς και ο Μαρκ Ταραμπέλα παραμένουν προφυλακιστέοι για την υπόθεση «Qatargate», ενώ εκκρεμεί η αίτηση αποβολής κατά του δικαστή-ανακριτή Μισέλ Κλεζ, αναφέρει σήμερα Παρασκευή η βελγική εφημερίδα Le Soir.

«Δύσκολο χτύπημα για την Εύα Καϊλή, ήδη κρατούμενη για 10 εβδομάδες», σχολιάζει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών αποφάσισε χθες βράδυ να παρατείνει την προληπτική της κράτηση, όπως και για τον Πιέρ Αντόνιο Παντζέρι και τον Βέλγο ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα - και οι τρεις κατηγορούνται στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενες πράξεις διαφθοράς εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Πίστευα πραγματικά ότι έπρεπε και επρόκειτο να απελευθερωθεί, τουλάχιστον με ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι», δήλωσε ο Σβεν Μαρί, ο νέος δικηγόρος της κ. Καϊλή, στη "Soir", μετά την απόφαση τoυ προδικαστικού συμβουλίου. «Λυπάμαι που δεν απελευθερώθηκε και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αποτελεί ένα τρόπαιο. Όμως δεν είναι μόνο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Εύα Καϊλή είναι και μητέρα. Μια μητέρα που βλέπει το 24 μηνών μωρό της δύο φορές το μήνα. Σέβομαι αυτήν την απόφαση, αλλά την αμφισβητώ και θα ασκήσω έφεση σήμερα», πρόσθεσε. Ο ίδιος, σημειώνει ότι θα προτιμούσε να ήταν παρών ο δικαστής Κλεζ στο προδικαστικό συμβούλιο, «γιατί ποιος ξέρει την υπόθεση καλύτερα από αυτόν; Δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό, αλλά είχαμε έναν δικαστή που έπρεπε να τον αντικαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο οποίος προφανώς δεν γνώριζε την υπόθεση». Ωστόσο, ο Σβεν Μαρί τονίζει ότι συμμερίζεται την άποψη του δικηγόρου του Μαρκ Ταραμπέλα, σχετικά με την υπερβολική βαρύτητα που δίνεται στον «μετανοημένο» Παντσέρι, λέγοντας αιχμηρά: «Διαπιστώνω ότι τα στοιχεία για την κράτηση του πελάτη μου (σ.σ. Εύας Καϊλή) βασίζονται στις δηλώσεις του Παντσέρι, ο οποίος έλεγε ψέματα επί δύο μήνες και τώρα με το καθεστώς του μεταμελημένου, ο λόγος του έχει γίνει Ευαγγέλιο».





Όσον αφορά τον ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταρμπέλα, του οποίου το αίτημα για αποφυλάκιση απορρίφθηκε από το προδικαστικό συμβούλιο και προφυλακίζεται για ένα μήνα, ο δικηγόρος του, Μαξίμ Τόλερ δήλωσε ότι θα καταθέσει έφεση σήμερα. «Η αίτηση αποφυλάκισης είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία αποβολής του ανακριτή. Ακόμα κι αν δεν απαγορεύεται να σκεφτεί κανείς ότι το δεύτερο είχε αναγκαστικά συνέπεια στο πρώτο...», δήλωσε στον Τύπο.



Σύμφωνα με τη Soir, οποιοσδήποτε δικαστής μπορεί να αμφισβητηθεί - είτε κατά τη διάρκεια της έρευνας είτε κατά τη διάρκεια μιας δίκης - εάν υπάρχει «εύλογη υποψία» μεροληψίας. Η αίτηση απαλλαγής πρέπει να υποβάλλεται σε επιστολή που περιέχει τα επιχειρήματα και υπογράφεται από δικηγόρο εγγεγραμμένο για περισσότερα από δέκα χρόνια στο δικηγορικό σύλλογο. Ο Μαξίμ Τόλερ, ο δικηγόρος του κ. Ταραμπέλα, είπε ότι εισήγαγε αυτή τη διαδικασία το πρωί της Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου, ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου, σχετικά με τη νομιμότητα για την πιθανή παράταση κράτησης του πελάτη του.



«Αν ο δικαστής αρνηθεί να παραιτηθεί, είναι δυνατό να ασκηθεί έφεση ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου», διευκρινίζει στη «Soir" ένας ποινικός δικηγόρος που ζητά την ανωνυμία του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαστής Κλεζ έχει δύο ημέρες για να απαντήσει σε αυτό το αίτημα «συμφωνώντας ή όχι με το αίτημα να απέχει», λέει ο δικαστικός κώδικας. Εάν αρνηθεί να παραιτηθεί, η υπεράσπιση του Μαρκ Ταραμπέλα μπορεί, εντός τριών ημερών, να προσφύγει στο Εφετείο, το οποίο με τη σειρά του θα αποφασίσει εντός οκτώ ημερών.

