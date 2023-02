Κόσμος

Ταλιμπάν - Πακιστάν: Ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και θύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιοχή έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, ελεύθεροι σκοπευτές ειναι ακροβολισμένοι γύρω από το πολυόροφο κτίριο ενώ δεκάδες άνθρωποι - αστυνομικοί και πολίτες - είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη μάχη αστυνομίας και στρατού κατά των Ταλιμπάν στο Καράτσι, όταν ομάδα ενόπλων ισλαμιστών εισέβαλε νωρίτερα σε κτίριο της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι άκουσαν μια ισχυρότατη έκρηξη μέσα από τις εγκαταστάσεις.

Panic and Chaos near the site of Bomb Blast at Karachi Pakistan…#Karachi #Pakistan pic.twitter.com/AB54ZvZ8Ri — Jyot Jeet (@activistjyot) February 17, 2023



Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να έχουν αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Η περιοχή έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, ελεύθεροι σκοπευτές ειναι ακροβολισμένοι γύρω από το πολυόροφο κτίριο ενώ δεκάδες άνθρωποι - αστυνομικοί και πολίτες - είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό.

Ακούγονται συνεχώς εκρήξεις και πυροβολισμοί ενώ υπάρχουν αρκετά θύματα. Το Reuters κάνει λόγο για 2 νεκρούς αστυνομικούς αλλά τοπικά μέσα αναφέρουν πάνω από 20.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε ΕΜΑΚ: Από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ (εικόνες)

Δασκαλάκης για Πισπιρίγκου: Ήθελε να μου πάρει το σπέρμα και να μου κάνει μάγια

Τεντόγλου: “Ήταν προσβολή” η ακύρωση για τα παπούτσια