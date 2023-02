Life

“VINYΛΙΟ”: 1650000 τηλεθεατές... στη μάχη των φύλων!

Το αφιέρωμα στη μάχη των φύλων συνεχίζεται και την επόμενη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Η αιώνια διαμάχη των φύλων ήταν απολαυστική!

Χθες, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, το «VINYΛΙΟ» κέρδισε, γι’ άλλη μια φορά, το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με το χιουμοριστικό αφιέρωμά του στη διαχρονική μάχη μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ο Αντώνης Κανάκης με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση παρουσίασαν, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, μια ιστορία που κρατάει από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα, και σημείωσαν 19% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Μαζί τους στο στούντιο ήταν η Βερονίκη Περγαντή και καλεσμένη η Μυρτώ Κοντοβά, η οποία έδωσε τη δική της ξεχωριστή οπτική πάνω στην… υπέρτατη Τιτανομαχία.

Το αφιέρωμα της αγαπημένης παρέας από τη Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν περίπου 1.650.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄, ενώ κατέγραψε το υψηλότερο τέταρτο μεταξύ 20:45-21:00, σημειώνοντας 21%.

Στα social media, το «VINYΛΙΟ» τρένταρε καθ’όλη τη διάρκεια της προβολής του , λαμβάνοντας σχόλια και μηνύματα από χιλιάδες χρήστες.

Το αφιέρωμα στη μάχη των φύλων συνεχίζεται και την επόμενη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στις 20:00. Μείνετε συντονισμένοι!

