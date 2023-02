Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονίζει το ντοκουμέντο με την διάσωση 49χρονου (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες μέσα από τα συντρίμμια στην Τουρκία. Πέθανε στο ασθενοφόρο το παιδί που είχε ανασυρθεί ζωντανό.



Δεκατρείς ημέρες μετά τον φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία σήμερα Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου και τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τα ερείπια.

Μάλστα, το βίντεο από τη στιγμή που οι διασώστες ήρθαν σε οπτική επαφή με τον 49χρονο υπήκοο Συρίας, Σεμίρ Μοχάμεντ Ακάρ, είναι συγκλονιστικό καθώς ο άνδρας το πρώτο που έκανε ήταν να τους ενημερώσει ότι υπήρχαν και άλλα εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμμια.

Το πρωί του Σαββάτου εκτός από τον 49χρονο απεγκλωβίστηκαν ζωντανά από συντρίμμια κτηρίων ακόμα δυο άτομα, μια 40χρονη και ένα 13χρονο παιδί.

Ωστόσο, πως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, το 13χρονο παιδί που απεγκλωβίστηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στην περιοχή Αντάκια, στο Χατάι, άφησε την τελευταία του πνοή στο ασθενοφόρο με το οποίο θα μεταφερόταν σε νοσοκομείο.

Αντίθετα καλύτερα είναι τα νέα για την 40χρονη γυναίκα, η οποία φαίνεται σε βίντεο στην πρώτη εξετασή της μετά τον απεγκλωβισμό της.

HATAY’DAN 296’INCI SAAT HABERI

Enkaz alt?ndan 296’?nc? saatte, yeni kurtar?lan 40 yaslar?ndaki depremzede kad?n hastam?z?n bilinci ac?k. Sahra Hastanemizde ilk t?bbi mudahalesi yap?l?yor. pic.twitter.com/Cp4GLJO1UX

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2023

