Αθλητικά

Κύπελλο Μπάσκετ: Το Περιστέρι στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της, στον αγώνα που θα κρίνει τον τροπαιούχο.

Το Περιστέρι ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στον πρώτο ημιτελικό του 48ου Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας της ΑΕΚ με 77-65 στα «Τρία Αοράκια» του Ηρακλείου χάρις στη «μαγική» εμφάνιση του Σιλβέν Φρανσίσκο (33π., 4/8τριπ.), ο οποίος πήρε «φωτιά» στο δεύτερο ημίχρονο κι οδήγησε την ομάδα των δυτικών προαστίων για πρώτη φορά στην Ιστορία της στον τελικό.

Η ΑΕΚ πάλεψε για τρία δεκάλεπτα, όμως «λύγισε» στο φινάλε, καθώς «έμεινε» από δυνάμεις, πληρώνοντας εν πολλοίς τις μεγάλες απουσίες που είχε (Μάντσεν, Κόνιαρης, Μίτσελ και Μαυροειδής), αλλά και τον τραυματισμό του Γουίλιαμς στο τρίτο δεκάλεπτο.

Το Περιστέρι περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στον τελικό, που θα προκύψει από το "ντέρμπι των αιωνίων":

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-34, 53-53, 65-77

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με ένα γρήγορο 4-0 από τον Γιάνκοβιτς, όμως το Περιστέρι ισορρόπησε γρήγορα το παιχνίδι βρίσκοντας λύσεις από τα 6,75μ. με τους Ντένμον και Μωραΐτη.

Ο Αμερικανός ήταν εκείνος που έδωσε κι ένα μικρό προβάδισμα 6 πόντων στο Περιστέρι στο 7’ (15-21 και 17-23), ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» μάζεψαν λίγο τη διαφορά κι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο -3 (21-24).

Η Ένωση «στροφές» στη δεύτερη περίοδο βρίσκοντας καλές επιλογές στην επίθεση από τον ΜακΓκριφ και καλύτερη αμυντική ισορροπία, χάρις στη ζώνη του Ηλία Καντζούρη. Οι δύο αντίπαλοι άρχισαν να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, με την ΑΕΚ να παίρνει σκοράρισμα και απ’ τον Στρέλνιεκς και να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +5 (39-34) χάρις στο buzzer-beater τρίποντο του Μάιλς.

Το Περιστέρι ανεβάζοντας την έντασή του στην άμυνα, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με 10-0 σερί απέναντι στην ΑΕΚ χάρις στην εκτελεστική δεινότητα του Φρανσίσκο, όμως η «Ένωση» απάντησε με ένα δικό της 9-0, ανακτώντας ξανά ένα μικρό προβάδισμα.

Το παιχνίδι έγινε ακόμη πιο σκληρό μετά το 25’, με τις άμυνες να κυριαρχούν, χωρίς να καταφέρει να «ξεκολλήσει» στο σκορ κάποια απ’ τις δύο ομάδες που συνέχισαν να βαδίζουν χέρι-χέρι, γράφοντας το ισόπαλο 53-53 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Χωρίς τον Κένι Γουίλιαμς μπήκε η ΑΕΚ στην τελευταία περίοδο, ο οποίος «γύρισε» το πόδι του στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, όταν πάτησε πάνω στο πόδι του Ραντάνοφ σε προσπάθειά του να παίξει πικ-εν-ρολ με τον Γόντικα.

Παρόλα αυτά με ένα γρήγορο 5-0, πήρε ξανά «κεφάλι» στο σκορ, την οποία «ροκάνισε» ξανά το Περιστέρι με τον Μπίλαν, δημιουργώντας συνθήκες ντέρμπι στο τελευταίο πεντάλεπτο (62-61).

Εκεί όμως «μίλησε» ξανά ο Σιλβέν Φρανσίσκο! Μετά το τρίποντο του Κασελάκη που έβαλε μπροστά στο σκορ το Περιστέρι (62-64), ο Αμερικανός γκαρντ «έγραψε» ένα προσωπικό σερί 12 αναπάντητων πόντων (με τρία τρίποντα), έδωσε «αέρα» +14 στην ομάδα του (62-76) κι οδήγησε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για πρώτη φορά στον τελικό.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κάρδαρης.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φρέιζερ 2, Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος 2, Φλιώνης 6 (2), ΜακΓκριφ 9 (1), Γιάνκοβιτς 11 (1), Μάιλς 21 (4), Γόντικας 2, Γουίλιαμς 6, Στρέλνιεκς (2).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 9, Φρανσίσκο 33 (4), Κόλεμαν 1, Μωραΐτης 3 (1), Ραντάνοφ, Ντένμον 10 (2), Κασελάκης 11 (2), Περσίδης, Χουγκάζ, Χάμερ 10 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Θεσσαλονίκη: νεαρή κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό