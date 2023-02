Παράξενα

ΗΠΑ: Αθώος… έμεινε 28 χρόνια στην φυλακή! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αφροαμερικανός βρήκε ξανά την ελευθερία του χάρη στην έρευνα που έκανε ο ίδιος, μέσα από την κελί. Μπήκε στην φυλακή σε νεαρή ηλικία και βγήκε, έχοντας πλέον και εγγόνια.

Του Τάκη Σφυρή

Ο Λαμάρ Τζόνσον, με κλειστά τα μάτια και με μια προσευχή στα σφιγμένα του χείλη, κάνει προσπάθεια να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς που αναβλύζουν, όταν, από το στόμα του δικαστή, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μιζούρι, μετά από 28 χρόνια στη φυλακή, ακούει ό,τι «ναι, είναι αθώος», όπως επέμενε από τότε που τον έκλεισαν σε ένα κελί, για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε.

Ο Τζόνσον ήταν 21 ετών, όταν καταδικάστηκε για τον θάνατο του πιο στενού φίλου του, ενώ ήταν και οι δύο «βαποράκια» εμπόρων ναρκωτικών.

Παρά το άλλοθι του, μια αυτόπτης μάρτυρας τον υπέδειξε ως τον άνθρωπο που είδε να σκοτώνει, επιλέγοντάς τον από μια σειρά υπόπτων που περνούσε από μπροστά της.

Ο Τζόνσον, 49 ετών σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, μάζευε στοιχεία για την υπόθεσή του και ζητούσε αναψηλάφηση της δίκης του, για να αποδείξει την αθωότητά του.

Εργαζόταν όπως είπε σαν «δικαστικός κλητήρας» για την προσωπική του υπόθεση. Ευτυχώς, η έρευνα του… έπιασε τόπο.

Ο Λαμάρ Τζόνσον δεν θα αποζημιωθεί από την Πολιτεία για την αδικία του συστήματος Δικαιοσύνης, διότι η αθωότητά του, δεν αποδείχτηκε με τεστ dna, όπως προβλέπει η σχετική νομολογία.

Ωστόσο, έχουν συγκεντρωθεί χρήματα από διαδικτυακούς εράνους, για να αρχίσει την ζωή του με κάποια οικονομική «κανονικότητα». Ο Τζόνσον φυλακίστηκε στα 21 του, ενώ ήταν ήδη πατέρας και αποφυλακίστηκε στα 49 του, ενώ είναι παππούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Θεσσαλονίκη: νεαρή κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό