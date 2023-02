Life

Βραζιλία - Καρναβάλι: “καυτές” παρουσίες και γλέντι μέχρι… τελικής πτώσεως βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Σήκωσε αυλαία” το περίφημο καρναβάλι της Βραζιλίας. Οι δρόμοι στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Σάο Πάολο “πλημμύρισαν” με χιλιάδες ντόπιους, αλλά και ξένους καρναβαλιστές.

Του Λευτέρη Πράσινου

Με την παράδοση του «κλειδιού της πόλης» στον βασιλιά Μόμο, το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, στην Βραζιλία, σήκωσε αυλαία.

Το περίφημο «Σαμπαδρόμιο» γέμισε λάτιν ήχους, χρώματα και εντυπωσιακές παρουσίες με φανταχτερές στολές, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες παρελάσεις των μελών των Σχολών της Σάμπας, που συμμετέχουν στη φαντασμαγορική εκδήλωση.

Αλλά και έξω από το Σαμπαδρόμιο, οι δρόμοι του Ρίο ντε Τζανέιρο «πλημμύρισαν» με χιλιάδες καρναβαλιστές, ντόπιους και ξένους, με το κέφι να περισσεύει.

Στην μποέμ συνοικία της Σάντα Τερέζα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως κάθε χρόνο, στήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι δρόμου, με την ονομασία «Carmelitas».

Αλλά και στο Σάο Πάολο, εντυπωσιακή ήταν η παρέλαση στο τοπικό Σαμπαδρόμιο. Μάλιστα, η πρώτη σε σειρά εμφάνισης διαγωνιζόμενη Σχολή Σάμπας, είχε εμπνευστεί το δικό της άρμα, από την αρχαία Ελλάδα και τον Τρωικό Πόλεμο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, συνολικά 46 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πάρουν μέρος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, που θα συνεχιστούν μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε αμέσως μετά τον τοκετό - Θρήνος για την λεχώνα

ΗΠΑ: Αθώος… έμεινε 28 χρόνια στην φυλακή! (βίντεο)

Κρήτη: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοικτά του Ηρακλείου