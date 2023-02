Υγεία - Περιβάλλον

Ηρεμιστικά ζελεδάκια: Απολύθηκε η νοσηλεύτρια που φέρεται ότι τα έδινε σε παιδιά

Άμεση παρέμβαση, αλλά και έντονος προβληματισμός της Δόμνας Μιχαηλίδου, για ψυχοφάρμακα που έλειπαν κρυφά από δομή. Σε πόσα παιδιά και για πόσο διάστημα προκύπτει ότι δίνοντας τα ηρεμιστικά.

Μετά τις αποκαλύψεις που προκάλεσαν αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, απομακρύνθηκε από την θέση της, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας, η νοσηλεύτρια που φέρεται ότι έδινε ζελεδάκια με υπνωτικό σε παιδιά.

Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απολύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν επιμελήτρια κατήγγειλε ότι είδε τη νοσηλεύτρια να δίνει σε δύο παιδιά του δημοτικού ζελεδάκια με υπνωτικό.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία κίνησε αμέσως τις σχετικές διαδικασίες. Σε νέες δηλώσεις της για την υπόθεση με τα ηρεμιστικά ζελεδάκια, η Δόμνα Μιχαηλίδου, εκφράζει έναν νέο προβληματισμό που αφορά στη χρήση ψυχοφαρμάκων.

«Εμένα ακόμη πιο πολύ με ανησυχεί πού πήγαν αυτά τα δεκάδες ψυχοφάρμακα, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στην EΡΤ, επισημαίνοντας ότι δύο φαίνεται να είναι τα παιδιά στα οποία έδινε, επί ένα μήνα, τα ηρεμιστικά ζελεδάκια η νοσηλεύτρια.

Για την νοσηλεύτρια έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ η υφυπουργός έχει μεταβεί στην εισαγγελία για το περιστατικό.

«Είχαμε μια καταγγελία δύο μέρες πριν από τον υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι υπάρχει καταγγελία για μία δομή στη Βόρεια Ελλάδα, πως η νοσηλεύτρια φαίνεται να χορηγεί σε παιδιά δημοτικού φυτικά ζελεδάκια, χωρίς να υπάρχει καμία συμφωνία ή καμία σύσταση, έτσι ώστε αυτά να είναι πιο ήρεμα, να μην έχουν τόσες ανησυχίες και να κοιμούνται πιο εύκολα το βράδυ», είχε πει η υφυπουργός.

Αποκάλυψε ακόμη ότι μετά την ΕΔΕ στο ίδρυμα για παιδιά «βρέθηκε ότι στο φαρμακείο της δομής λείπουν αρκετά από τα ψυχοφάρμακα. Το ζήτημα είναι διπλό» πρόσθεσε ανοίγοντας νέα εστία προβληματισμού.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η κ.Μιχαηλίδου, η υπόθεση έχει ήδη πάει στην Εισαγγελία, ενώ πλέον το ζήτημα είναι γιατί η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια έδινε τα φυτικά ζελεδάκια σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού και γιατί λείπουν δεκάδες χάπια.

«Πού και πώς χορηγήθηκαν τα δεκάδες χάπια που λείπουν;», είχε αναρωτηθεί η κ. Μιχαηλίδου, η οποία αποκάλυψε ότι στη δομή υπάρχουν μόνο δύο καταγεγραμμένες χορηγήσεις ψυχιατρικών σκευασμάτων, που απαιτούν συνταγή γιατρού για να χορηγηθούν.

Όπως είχε τονίσει η υφυπουργός, πλέον για να εργαστεί κανείς σε δομή φροντίδας παιδιών και ευάλωτων ατόμων πρέπει να έχει το αυτονόητο, δηλαδή λευκό ποινικό μητρώο για να προσληφθεί.

«Η νοσηλεύτρια αυτή είχε λευκό ποινικό μητρώο. Το είχε κιόλας καταθέσει στη δομή και είχε προσληφθεί βάσει αυτού. Ο νέος κανόνας, που βάλαμε και ισχύει από φέτος, είναι η κατ’ έτος ανανέωση της ψυχιατρικής ή ψυχολογικής έκθεσης κάθε ανθρώπου που δουλεύει στις δομές αυτές. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ακόμα. Θα ξεκινήσει να υπάρχει από τον Μάιο», όπως είχε πει.

