Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ

Εκπληκτική εμφάνιση και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή, στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο ΣΕΦ.

Μια εξαιρετική επίδοση σημείωσε στην πρώτη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε τα 5,86μ. και κατέρριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ, που κατείχε ο Κώστας Φιλιππίδης με 5,85 μ., ενώ είναι και ο τρίτος καλύτερος άλτης για φέτος στην Ευρώπη.

Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού ξεσήκωσε τους θεατές που βρέθηκαν στο ΣΕΦ με μια εντυπωσιακή αγωνιστική εμφάνιση και έδειξε ότι είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης.

Ο 24χρονος πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα με επιτυχημένα άλματα στα 5,30μ., 5,40μ., 5,50μ. πέρασε τα 5,65μ. με τη δεύτερη, τα 5,72μ. με την τρίτη και τα 5,86μ. με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στη συνέχεια ο αθλητής του Χάρη Καραλή επιχείρησε να ξεπεράσει εκ νέου το ρεκόρ βάζοντας τον πήχη στα 5,92 μ., άλμα που έδειξε ότι δεν είναι μακριά παρότι σήμερα απέτυχε να περάσει δύο φορές.

"Το ΣΕΦ είναι το σπίτι μου. Όποτε έρχομαι να αγωνιστώ η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος είναι εντυπωσιακή και σήμερα έκανα επιτέλους το Πανελλήνιο ρεκόρ που πάντα ήθελα να κάνω”, είπε αρχικά ο Καραλής και συνέχισε απατώντας στο εάν ανησύχησε από τις τελευταίες εμφανίσεις σε Καρλσρούη, Τορούν και Ουψάλα

"Εγώ και ο προπονητής μου ήμασταν σίγουροι ότι από μικρές ατέλειες δεν βγήκαν τα ύψη. Σήμερα στο ΣΕΦ ήρθαμε με στάνταρ κοντάρια και λαβές και διάφορα άλλα τεχνικά θέματα που λύσαμε και βγήκε το μεγάλο ρεκόρ. Και τα 5,92 μ. ήταν πολύ κοντά, αλλά κουράστηκα γιατί έκανα πολλές προσπάθειες. Τα 5,92 μ. είναι ένα ύψος που το έχω. Τα 5,85 μ. είναι ύψος μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Ελπίζω να κάνω μια τέτοια εμφάνιση και στην Κωνσταντινούπολη".

Πέρα από το ρεκόρ το επόμενο σημαντικότερο που συνέβη σήμερα στον αγώνα του Καραλή ήταν ότι το ευχαριστήθηκε και πέρασε όμορφα: «Είμαι άνθρωπος που όταν ευχαριστιέμαι τον αγώνα βγαίνουν και οι μεγάλες επιδόσεις. Και σίγουρα θα ευχαριστηθώ και τους επόμενους αγώνες που θα έρθουν».

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα κάνει το τελευταίο του τεστ πριν από το Ευρωπαϊκό της Κωνσταντινούπολης στο μίτινγκ του Ζάγκρεμπ την ερχόμενη Τρίτη.

Το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ πήρε ο Γιάννης Ρίζος (ΑΣ Άρης) με άλμα στα 5,40 μ. και στην τρίτη θέση ήταν ο Πέτρος Χατζίου (ΟΣΦΠ) με 5,30 μέτρα.

