Μπλίνκεν: Επικοινωνία με Ισραήλ – Παλαιστίνιους για “αποκατάσταση της ηρεμίας”

Με τον Νετανιάχου και τον Αμπάς επικοινώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε διαδοχικά χθες Σάββατο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, καλώντας τους «να αποκαταστήσουν την ηρεμία» στην περιοχή.

Υπενθύμισε ότι η Ουάσιγκτον έχει ταχθεί υπέρ της λύσης δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, ενώ εξέφρασε την αντίθεση της αμερικανικής κυβέρνησης σε πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας συμφωνίας και «σε μονομερείς ενέργειες που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις.

Την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως «δυσαρεστήθηκε βαθύτατα» από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει εννέα εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και να κατασκευάσει νέες κατοικίες στους ήδη υπάρχοντες. Παράλληλα όμως η Ουάσινγκτον αντιτίθεται σε οποιοδήποτε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας απαιτεί από το Ισραήλ να σταματήσει τις εποικιστικές δραστηριότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν-Αμπάς συζητήθηκαν επίσης μέτρα για «τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Παλαιστινίων», ενώ με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου ο αμερικανός ΥΠΕΞ συζήτησε μεταξύ άλλων για την απειλή του Ιράν και εξέφρασε την «ακλόνητη δέσμευση» των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ.

