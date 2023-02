Βραζιλία: φονική καταιγίδα στο Σάο Πάολο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δήμοι του Σαο Παόλο μετά την φονική καταιγίδα,

(εικόνα αρχείου)

Σφοδρή καταιγίδα, που έφερε βροχοπτώσεις «ρεκόρ», στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους σε παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σαν Πάουλου της Βραζιλίας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις εδάφους το σαββατοκύριακο του καρναβαλιού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί «23 θάνατοι» στον δήμο Σαν Σεμπαστσιάου, περίπου 200 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα Σαν Πάουλου, δήλωσε ο δήμαρχος Φελίπε Αουγκούστου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Βορειότερα, στην παραθαλάσσια πόλη Ουμπατούμπα, κοριτσάκι έχασε τη ζωή του εξαιτίας των σφοδρών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πολιτειακή κυβέρνηση στη Σαν Πάουλου έκανε νωρίτερα χθες λόγο για 19 νεκρούς, «228 εκτοπισμένους» και «άλλους 338 πολίτες που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους».

Δεν έχει διευκρινιστεί ως αυτό το στάδιο από τις αρχές ούτε ο αριθμός των τραυματιών, ούτε αυτός των αγνοουμένων. Τονίστηκε πως παραμένει σε εξέλιξη επιχείρηση για να διασωθούν πολίτες και να προσφερθεί βοήθεια σε πληγέντες.

Οι αρχές υπογράμμισαν πως διασώθηκαν αγοράκι δυο ετών που είχε παρασυρθεί από χείμαρρο λάσπης και έγκυος που γεννούσε.

