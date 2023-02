Αθλητικά

NBA All Star Game: η νίκη της ομάδας του Αντετοκούνμπο και τα ρεκόρ (εικόνες)

Βραδιά ρεκόρ και εντυπωσιακό "σόου" στο παρκέ από τους αστέρες του NBA στο 72ο All Star Game.

Η Team Giannis επικράτησε στο 72ο All Star Game με 184-175 της Team Lebron σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.

Ο Αντετοκούνμπο έμεινε στον πάγκο για να προφυλάξει τον καρπό του και σημείωσε μόνο το πρώτο κάρφωμα του αγώνα! Από την άλλη ο αντίπαλος... αρχηγός τραυματίστηκε και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος.

Το 72ο All Star Game θα μείνει στην Ιστορία για το All Star των ρεκόρ. Αρχικά για πρώτη φορά η επιλογή των ομάδων έγινε στο γήπεδο, κάτι που απόλαυσαν και οι θεατές.

Από εκεί και πέρα ο Τζέισον Τέιτουμ έσπασε αρκετά ρεκόρ. Ο MVP της αναμέτρησης σημείωσε 55 πόντους, τους περισσότερους που έχουν σημειωθεί σε παιχνίδι κι έσπασε το ρεκόρ των 52 πόντων του Αντονι Ντέιβις το 2017 με 52 πόντους. Επίσης ο Τέιτουμ σημείωσε 28 πόντους στην 3η περίοδο που αποτελεί και πάλι ρεκόρ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αγωνίστηκε στο 19 All Star Game και έπιασε την... κορυφή στην σχετική λίστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του ηττήθηκε μετά από πέντε διαδοχικές ήττες!

Τα σκορ ανά περίοδο: 46-46, 53-46 (99-92), 59-49 (158-141), 184-170

5TEAM LEBRON: Τζέιμς 13 (1), Εμπίντ 32 (4), Γιόκιτς 4, Ντόντσιτς 4, Ίρβινγκ 32 (4 τρίποντα, 15 ασίστ), Τζορτζ 8, Ραντλ 11 (1), Έντουαρντς 12, Μπράουν 35 (3/12 τρίποντα, 14 ριμπάουντ), Χαλιμπάρτον 18 (4), Τζάκσον 6

TEAM GIANNIS: Τέιτουμ 55 (10/18 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Μάρκανεν 13 (1), Μίτσελ 40 (8/17 τρίποντα, 10 ασίστ), Μοράντ 6, Αντεμπάγιο 4, Λίλαρντ 26 (8/20 τρίποντα), ΝτεΡόζαν 8, Χόλιντεϊ 3 (1), Σιάκαμ 12, Σαμπόνις 6, Γκίλτιζιους-Αλεξάντερ 9 (1).

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι starters: Τζέισον Τέιτουμ Τζα Μοράντ Ντόνοβαν Μίτσελ Λάουρι Μάρκανεν Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι αναπληρωματικοί: Ντέιμιαν Λίλαρντ Τζρου Χόλιντεϊ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Πασκάλ Σιάκαμ, Μπαμ Αντεμπάγιο. Ντομάντας Σαμπόνις

Η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Οι starters: Τζοέλ Εμπίντ Καϊρί Ίρβινγκ Λούκα Ντόντσιτς Νίκολα Γιόκιτς ΛεΜπρόν Τζέιμς

Οι αναπληρωματικοί: Άντονι Έντουαρντς Τζέιλεν Μπράουν Πολ Τζορτζ Ταϊρίς Χαλιμπάρτον Τζούλιους Ραντλ Ντε'Άαρον Φοξ Τζάρεν Τζάκσον

