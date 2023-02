Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: όσοι δολοφονούν τις γυναίκες τους κατατάσσονται με τους παιδεραστές (βίντεο)

Η αντίδραση του πατέρα της Κάρολάιν στη δίκη σε δεύτερο βαθμό του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Τι δήλωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας και του πιλότου.

Ο πατέρας της Καρολάιν, μίλησε για την έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Για τις 28 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη του 34χρονου πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών και 6 μηνών για το αποτρόπαιο έγκλημα στα Γλυκά Νερά, που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

"Είναι απολύτως απεχθές ο δολοφόνος της κόρης μου να προσπαθήσει να μειώσει την ποινή του, λόγω της καλής του συμπεριφοράς. Το έγκλημα αυτό της γυναικοκτονίας είναι ένα ειδεχθές έγκλημα που πρέπει να αξίζει ιδιαίτερα σκληρή τιμωρία. Κατά τη γνώμη μου οι άνδρες που σκοτώνουν τις γυναίκες τους για οποιονδήποτε λόγο είναι οι πιο χαμηλοί από τους χαμηλούς, κατατάσσονται παράλληλα με τους παιδεραστές. Νομίζω είναι μια θλιβερή ημέρα για τις γυναίκες της Ελλάδας, όταν ο δολοφόνος μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας που κοιμόταν με το παιδί της, θα εκτίσει κάτι λιγότερο από την πλήρη ποινή της φυλάκισής του. Ο άνδρας αυτό είναι κάτω από την περιφρόνηση." είπε χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Κράουτς.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Καρολάιν, Αθανάσιος Χαρμάνης, σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή της δίκης είπε πως οι γονείς της Κάρολάιν, "δεν παρέστησαν στη δίκη καθώς η ψυχολόγος της Σουζαν το συνέστησε αφού δεν είναι σε θέση να αντικρύσει τον δολοφόνο της κόρης της που επί 37 ημέρες έπαιζε θέατρο και την αγκάλιαζε στο μνημόσυνο."

Δηλώσεις έκανε και η Κατερίνα Μαυροειδή, συνήγορος υπεράσπισης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έξω από τα δικαστήρια.

Μεταξύ άλλων η δικηγόρος αναφέρθηκε στην απόρριψη του αιτήματος για αναβολή της δίκης τονίζοντας ότι οι κτηγορούμενοι έχουν δικαιώματα και το μό΄νο που ζήτησε είναι η αναβολή για τη σωστή υπερασπιστική γραμμή του.

