Καλλιτέχνες: Απορρίπτουν την ΚΥΑ με επιστολή

Η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν 19 σωματεία του κλάδου των καλλιτεχνών, μέσω της οποίας απορρίπτουν την ΚΥΑ.

«”Σε εσάς που μας ακούτε” δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι συνεχίζουμε δυναμικά τον δίκαιο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει από τις 17 Δεκεμβρίου» δηλώνουν οι καλλιτέχνες σε επιστολή τους, σήμερα, προς τον υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλαο Γιατρομανωλάκη. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την επιστολή υπογράφουν 18 φορείς και σωματεία όλου του κλάδου ζητώντας την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, αίτημα για το οποίο έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας «για αντισυνταγματικότητα και αντίθεση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το προσχέδιο ΚΥΑ. Δυστυχώς η Κυβέρνηση με το προσχέδιο αυτό, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα μας, δείχνει για ακόμη μία φορά ότι δεν θέλει να δώσει λύση στα υφιστάμενα προβλήματα. Διευκρινίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή μας την προηγούμενη Τετάρτη 15/2, δεσμεύτηκε για νομοθετική ρύθμιση και όχι ΚΥΑ. Η ΚΥΑ είναι νομικά ασθενέστερη και υποδεέστερη από Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το Π.Δ. 85/22 δεν τροποποιείται και έτσι παραμένουμε στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). Αυτό που ανακοινώθηκε είναι η μισθολογική και μόνο προσέγγιση με αυτή της κατηγορίας Τ.Ε.. Έτσι όμως δημιουργείται το παράδοξο οι καλλιτέχνες, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα συναφή επαγγέλματα να προσλαμβάνονται ως Δ.Ε. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να λύσει η πρωτοβουλία αυτή του ΥΠΠΟΑ.

Η ΚΥΑ αυτή δεν μας κατατάσσει σε νέα Επαγγελματική Κατηγορία (ούτε άλλωστε θα μπορούσε, αφού δεν είναι νομοθετική ρύθμιση), καθώς παραμένουμε στην κατηγορία Δ.Ε. (μέσω του Π.Δ. 85/2022) έτσι όπως έχουν περιγραφεί εκεί τα προσόντα επιλογής. Επιπλέον, με την ΚΥΑ επιχειρείται να βαφτιστεί η εργασία ως «καλλιτεχνικό έργο», για οποιονδήποτε προσληφθεί για το έργο αυτό. Δεν κατανοούμε τον λόγο να αναγραφεί με τέτοιον τρόπο το «καλλιτεχνικό έργο (Κ.Ε.)» όταν δεν αποτελεί θεσμοθετημένη επαγγελματική κατηγορία. Το μόνο που προκαλείται με αυτή την αναφορά είναι η εσκεμμένη σύγχυση της κοινής γνώμης.

Έτσι λοιπόν δεν έχουμε αναγνώριση των σπουδών μας και του πτυχίου μας. Η ΚΥΑ αυτή δεν ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο το αίτημα του αγώνα μας που είναι η επιτέλους αναγνώριση των καλλιτεχνικών σπουδών μας, μέσω της διαβάθμισής μας, στην κατηγορία Τ.Ε..

Κατόπιν όσων προκύπτουν από τα παραπάνω, συνεχίζουμε τον αγώνα για τη δίκαιη επαγγελματική διαβάθμιση των πτυχίων μας και την αξιοπρεπή εκπαίδευση και εργασία. Δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ζητάμε εντός των προβλέψεων του άρθρου 16 αναγνώριση μέσω διαβάθμισης και υπαγωγής όλων των αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών και των εργαζομένων στην Τέχνη και στον Πολιτισμό, στην κατηγορία Τ.Ε. (πλην αυτών που ήδη ανήκουν στην κατηγορία Π.Ε.), κάτι το οποίο γίνεται και έχει ήδη γίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Φυσικά τα αιτήματά μας για ίδρυση δημόσιας τριτοβάθμιας ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ενιαίας δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες καθώς επίσης και για ενίσχυση του σπουδαστικού σώματος με παροχές δωρεάν σίτισης, στέγασης και συγγραμμάτων παραμένουν ενεργά μαζί με όλο το πεδίο των διεκδικήσεών μας.

Οι κινητοποιήσεις μας εδώ και δύο μήνες, η παραίτηση σύσσωμου του καθηγητικού προσωπικού τριών δραματικών σχολών, οι καταλήψεις και οι απεργίες αφορούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από 179 ευρώ, αφορούν στην αξιοπρέπειά μας, στην κατοχύρωση των σπουδών μας και στην ιδιότητά μας ως επαγγελματίες. Η εξαγγελία και μόνο για ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών το 2025 δεν απαντάει στα τρέχοντα ζητούμενα και δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως μια ακόμα προεκλογική εξαγγελία.

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου κλείσαμε ακριβώς δυο μήνες από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και ολοκληρώσαμε τη δικαστική μας προσφυγή για αντισυνταγματικότητα και αντίθεση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάθεση αίτησης ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ. α΄/17-12-2022) στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Την αίτηση ακύρωσης καταθέτουν και συμπράττουν:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος

Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης

Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα

Ένωση Επαγγελματικών Συντελεστών Παραστατικών Τεχνών Κάτω Από Τη Σκηνή

Ένωση Ανεξάρτητων Κινηματογραφιστών και Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Χώρο Βόρειας Ελλάδας

Σωματείο Εργαζομένων Μουσικών Δήμου Αθηναίων

Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Σύλλογος Εργαζόμενων στο ΚΘΒΕ Πάσης Φύσεως Προσωπικού,

Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ωδείων Και Μουσικών Σχολών

Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου

Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος

Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα την Ψυχαγωγία και τον Πολιτισμό

Σωματείο Καθηγητών Χορού

Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού

«Σε εσάς που μας ακούτε», δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι συνεχίζουμε δυναμικά τον δίκαιο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει από τις 17 Δεκεμβρίου. Έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή πως την ταφόπλακα που εναποθέτει η Κυβέρνηση απέναντι στις διεκδικήσεις μας, θα τη σηκώσουμε σύσσωμοι ο κλάδος και το σπουδαστικό σώμα μαζί με τη συμπαράσταση της κοινωνίας που κατανοεί τα αιτήματά μας και στέκεται δίπλα μας.

Σε δήλωση της Σίας Αναγνωστοπούλου, επικεφαλής του Τομέα Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται «Ο εμπαιγμός των καλλιτεχνών από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται. Η ΚΥΑ χρησιμοποιήθηκε ως καθρεφτάκι για ιθαγενείς. Τα σωματεία βέβαια των καλλιτεχνών, δίνουν τις απαντήσεις τους. Τόσο η ΠΟΘΑ, όσο και το ΣΕΗ, αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι οι διεκδικήσεις τους δεν είναι υπό διαπραγμάτευση για προεκλογικά κόλπα. Άμεση απόσυρση του ΠΔ 85/2022. Σεβασμός στον αγώνα του κόσμου του Πολιτισμού και τις διεκδικήσεις τους. Είμαστε αμετακίνητα στο πλευρό τους».





