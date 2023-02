Οικονομία

Pricefox.gr: Νέα υπηρεσία σύγκρισης και αγοράς ρεύματος online

Εύκολα, γρήγορα και απλά, μέσα σε μόλις ένα λεπτό, μπορείτε να συγκρίνετε τα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και να αλλάξετε πάροχο, χωρίς κόπο και ταλαιπωρία.

Το Pricefox μετά την επιτυχημένη είσοδο του στον κλάδο της online ασφάλισης επεκτείνεται στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της καινοτόμας πλατφόρμας σύγκρισης προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για οικιακούς πελάτες.

Το Pricefox υποστηρίζεται από την εμπειρία και την επιχειρηματική αφοσίωση δύο πολύ ισχυρών εταίρων, του ομίλου Antenna και του Samlino Group με εμπειρία σε 14 χώρες.

Έχοντας ήδη χιλιάδες άνθρωποι εμπιστευτεί το Pricefox για να συγκρίνουν και να ασφαλίσουν μέσω αυτού τα οχήματος τους, πλέον υπάρχει η δυνατότητα οι καταναλωτές με ευκολία και ασφάλεια να συγκρίνουν και να αλλάξουν πάροχο ενέργειας online.

Με στόχο την διαφάνεια και την καλύτερη εμπειρία του πελάτη, το Pricefox φροντίζει να παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου από τους παρόχους ενέργειας. Ένας οικιακός πελάτης μπορεί σε 1΄να λάβει μία εκτίμηση της ετήσιας χρέωσης προμήθειας που θα πληρώσει και να αλλάξει πάροχο με ταχύτητα, χωρίς ταλαιπωρία και με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο πάντα δίπλα του.

Αυτή την στιγμή, αλλάζοντας πάροχο ρεύματος μπορεί κάποιος εύκολα να εξοικονομήσει ακόμη και 386€ σε ένα έτος. Σε μία περίοδο υψηλών τιμών και ακρίβειας το Pricefox αποτελεί τον σύμμαχο των ανθρώπων για να εξοικονομήσουν χρήματα και να ζουν οικονομικά. Όντας η πλατφόρμα με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, το Pricefox αποτελεί την ιδανική επιλογή για να εμπιστευτεί κάποιος στην διαδικασία αλλαγής παρόχου.

Τέλος, το Pricefox έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με άλλες εταιρίες προκειμένου να προσφέρει οφέλη στους πελάτες που θα επιλέξουν να αλλάξουν πάροχο ρεύματος μέσω αυτού. Ορισμένες τέτοιες συνεργασίες είναι με την Wolt, Parkaround, BrandsGalaxy, Ant1+, Jukebooks και την MySonax όπου οι πελάτες με την αλλαγή παρόχου λαμβάνουν μοναδικά δώρα και προνόμια.





