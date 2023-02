Πολιτισμός

ΕΙΗΕΑ: Ο έντυπος τύπος διατηρεί το μονοπώλιο του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.



Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου οι εργασίες του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) με τίτλο «Εφημερίδες 2024». Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης Εκδοτών Τύπου.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής κος Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι «Ο έντυπος τύπος διατηρεί το μονοπώλιο του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου», ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κος Γιάννης Οικονόμου ανέφερε ότι οι εφημερίδες καταλαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία σε ότι αφορά το κύρος και την εγκυρότητα στη δημοσιογραφία και ο Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ κος Νίκος Χατζηνικολάου επεσήμανε πως δεν θα μπορούσε να υπάρχει κρισιμότερο ζητούμενο: το παρόν και το μέλλον του Τύπου, της έγκυρης και επώνυμης ενημέρωσης των πολιτών. Το συνέδριο χαιρέτησε επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδοτών κος Jean-Pierre de Kerraoul, (ΕΝΡΑ / European Newspaper Publishers Association).

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις της κας Ελένης Κωνσταντοπούλου (Αντιπρόεδρος The New York Times) του κ. Ηλία Κοντέα (Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιοκτητών Εφημερίδων) της Δρ. Μαρίας Καμηλάκη (Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης της Βουλής) καθώς και της κα Ξένιας Κούρτογλου (Focus Bari) η οποία παρουσίασε σημαντικά και αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας σχετικά με τον έντυπο τύπο ανάμεσα στα οποία το γεγονός ότι οι εφημερίδες είναι το κατεξοχήν μέσο που εμπιστεύονται για την αξιοπιστία τους οι πολίτες.

Στις συζητήσεις που οργανώθηκαν με συντονιστές τον Νίκο Στραβελάκη, την Κάτια Μακρή και τον Κωνσταντίνο Καμάρα, συμμετείχαν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κος Γιάννης Οικονόμου, ο κος Νάσος Ηλιόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κος Δημήτρης Μάντζος, οι δημοσιογράφοι κ.κ Γιάννης Πρετεντέρης, Αθανάσιος Έλλις, Σωτήρης Μανιάτης, Κωνσταντίνος Ρομποτής καθώς και στελέχη της αγοράς όπως η κα Σοφία Δήμτσα Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο κος Νίκος Σύμπουρας Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΡΟ OMD και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΗΕΑ κος Γιώργος Δήμας.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων και των παρουσιάσεων στο συνέδριο της ΕΙΗΕΑ αναδείχθηκαν αρκετοί προβληματισμοί , προκλήσεις αλλά και σημαντικές ιδέες και προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στον στρατηγικό σχεδιασμό για τις Εφημερίδες το 2024! Κοινή ήταν επίσης η παραδοχή και δέσμευση από τους πολιτικούς εκπροσώπους, για την ανάγκη μόνιμης και σταθερής στήριξης του κλάδου των εφημερίδων από την πολιτεία.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κος Δημήτρης Γαλαμάτης , ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση κος Παπαδημητρίου και εξέχουσες προσωπικότητες από τον εγχώριο τύπο και τις Ενώσεις Εκδοτών τίμησαν με την παρουσία τους το Συνέδριο.

Η εκδήλωση της ΕΙΗΕΑ αποτέλεσε μια άριστη απαρχή ενός θεσμού που φιλοδοξούμε και τα επόμενα χρόνια να αποτελεί σταθμό στον χώρο του έντυπου τύπου και μια ευκαιρία να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τις εφημερίδες μας, που αποτελούν το πιο αξιόπιστο και έγκυρο μέσο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων που έθεσε τον θεσμό αυτό υπό την αιγίδα της Βουλής, τους Χορηγούς, Γ.Γ.Ε.Ε., ΔΕΗ, Motor Oil, ΑΡΓΟΣ , VKC και την Στέγη Ωνάση για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση του Συνεδρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Νεαρή αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή και μαχαιρωμένη στο στήθος

Κρήτη: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο

Μύκονος - Έγκλημα: Τον πυροβόλησε στο κεφάλι