Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μηχανή του νεαρού άνδρα συγκρούστηκε με φορτηγό που οδηγούσε υπερήλικας.

(εικόνα αρχείου)

Tραγικό θάνατο βρήκε 27χρονος, όταν το δίκυκλο, που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, στο Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας.

Το φορτηγό οδηγούσε 80χρονος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.

Εν τω μεταξύ, ανείπωτος είναι ο θρήνος στην Κρήτη για τον νεαρό καταδρομέα, που έχασε την ζωή του στο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων με κατεύθυνση προς τα Χανιά, ενώ διερχόταν από το Αρώνι – από άγνωστο λόγο – εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στον κορμό ενός μεγάλο ευκάλυπτου που βρίσκεται μπροστά από το ξωκκλήσι του Τιμίου Σταυρού.

To αυτοκίνητο εκτινάχτηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Qatar Gate – Δημητρακόπουλος: Το ευρωκοινοβούλιο θέλει την Καϊλή ως τρόπαιο

Αγία Βαρβάρα: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

“Άγιος Στυλιανός” - δικηγόρος μητέρας: στο επισκεπτήριο έβλεπε ένα παιδί δυνατό και ζωηρό (βίντεο)