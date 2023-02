Κοινωνία

Μέγαρο Μουσικής: Επεισόδια εκπαιδευτικών με αστυνομικούς (εικόνες)

Μεγάλη ένταση έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Χρήση χημικών έκανε η Αστυνομία.

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι συγκεντρωμένοι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να σπάσουν το «φράγμα» των αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να φτάσουν μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής, όπου είναι σε εξέλιξη εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας.

Οι αστυνομικοί «απάντησαν» με περιορισμένη χρήση χημικών.

Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό χάος σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας, μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ των ΜΑΤ και των εκπαιδευτικών στο Μέγαρο Μουσικής. Λόγω των επεισοδίων η Αστυνομία αναγκάστηκε να κλείσει την Κηφισίας, από το ύψος της Πανόρμου και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με τους οδηγούς να μένουν καθηλωμένοι μέσα στα ακινητοποιημένα αυτοκίνητά τους.

Μέσα στο Μέγαρο Μουσικής, η Νίκη Κεραμεως παρουσίασε το έργο που επιτέλεσε την τελευταία τετραετία, τονίζοντας στην ομιλία της ότι ηταν μία τετραετία με σημαντικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση της εκπαίδευσης ως ενός πραγματικά δωρεάν αγαθού για όλους, στον εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των εκπαιδευτικών επιλογών, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, την αναβάθμιση των δομών εκπαίδευσης και την απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ μίλησε για επιπλέον μεταρυθμισεις την επόμενη τετραετία στην περίπτωση που συνεχίσει το έργο της στην ίδια θεση.

