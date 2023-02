Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Χρυσοστόμου: τα χρόνια στη Ρόδο και οι... “δαίμονες” (βίντεο)

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου "άνοιξε την καρδιά" του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Χρυσοστόμου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show".

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, ο ηθοποιός "άνοιξε" την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τους "δαίμονές" του, την καριέρα του στην υποκριτική και μοιράστηκε στιγμές από τα χρόνια του στη Ρόδο αλλά και για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου ανέφερε μεταξύ άλλων πως το γεγονός ότι πήρε το βραβείο Χορν του άλλαξε τη ζωή και τόνισε πως σε όλη τη διάρκεια της πορείας του ως ηθοποιός… αντιστέκεται στο ρόλο του «ωραίου» άντρα και επιλέγει ρόλους που τον εξιτάρουν περισσότερο.

Όσον αφορά τους προσωπικούς του ¨δαίμονες και τη μάχη που δίνει ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Είναι μια μάχη που έχω αποδεχτεί πώς θα υπάρχει και εγώ πρέπει να είμαι πιο δυνατός. Κουράστηκα να λέω “γιατί υπάρχει αυτός ο δαίμονας;”. Αν το διαχειριστώ σωστά και αν το χρησιμοποιήσω σωστά, ίσως να βρω φως μέσα από αυτό... Κάποιοι εθελοτυφλούν, εγώ βούτηξα, δεν αντιστέκομαι, παίζουμε… τένις. Φυσικά χρειάστηκα και βοήθεια και δεν είχα και ταμπού. Παρόλο που αρκετός κόσμος μού έλεγε “μην τα λες αυτά”, ειδικά στην τηλεόραση. Αυτό είναι ταμπού για αυτόν που το ακούει. Εγώ ίσως να εμπνεύσω άλλα πέντε άτομα και να πάνε να ζητήσουν βοήθεια γιατί υπάρχει μια έπαρση ότι το έχω και μετά η ζωή, το πνεύμα και το σώμα τα σκάει».

Για την οικογένειά του και τη ζωή στη Ρόδο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγαν όλα όπως έπρεπε, όχι μόνο καλά. Εκ των υστέρων καταλαβαίνεις πώς όσα έγιναν, έγιναν σοφά. Στον στρατό πήγα έξι μήνες λόγω του ότι ήμουν παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Πήγα στη Ρόδο. Ήμουν 15 λεπτά από το σπίτι μου αλλά δεν μπορούσα να πηγαίνω. Έβγαινα κάθε 42 μέρες. Μετά βρήκα έναν τρόπο, έγινα ταχυδρόμος του τάγματος και πήγαινα μία βόλτα από το σπίτι».

«Δεν υπήρξα ποτέ το “καμάκι” της Ρόδου...Δεν κόλλησα καθόλου με την όλη φάση, ούτε η παρέα μου το είχε. Δεν εκμεταλλεύτηκα την εξωτερική μου εμφάνιση και δεν πήγαινα για τσάρκα. Όσο οι άλλοι κοιτούσαν τον τουρισμό, εμένα η ζωή μου ήταν στη “μυρωδιά” του θεάτρου. Στο σχολείο ήμουν λίγο ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν ψηφίστηκα ποτέ πρόεδρος του 15μελους και αυτό με πλήγωσε. Αλλά στο θέατρο ένιωθα πολύ μάγκας», συνέχισε ο ηθοποιός.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου, μοιράστηκε και τα "ζόρια" που πέρασε με οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, ανέφερε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω και κράτησε μία δεκαετία του να είμαι ζορισμένος οικονομικά. Μου ήρθαν κάποια λεφτά και δεν τα διαχειρίστηκα σωστά. Τώρα είναι όλα πληρωμένα, δεν χρωστάω σε άνθρωπο ή τράπεζα. Είμαστε η γενιά που τότε λέγανε να πάρουμε δάνειο αλλά η τράπεζα ήξερε τι θα γίνει 25 χρόνια μετά. Δεν μπήκα στην παγίδα του δανείου και βλέπω κόσμο να τρέχει. Εγώ ήθελα να κάνω δουλειές που μου αρέσουν. Χρηματιστήριο δεν έχω παίξει ποτέ αλλά είχα καλή διαίσθηση και ήμουν σίγουρος πώς κάποιο λάκκο θα είχε», δήλωσε.

