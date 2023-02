Καιρός

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και την Τετάρτη

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για όλη την επικράτεια.

Γενικά αίθριος θα είναι την Τετάρτη ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στους 17 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 έως 4, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στη θάλασσα Κυθήρων έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και στα Δωδεκάνησα δυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Στα δυτικά και βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί 4 πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ. Το βράδυ στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

