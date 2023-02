Κόσμος

Δανία: Δίωξη στον πρώην υπουργό Άμυνας για διαρροή "κρατικών μυστικών"

Τι είπε ο Φρεντέρικσεν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για το που βασίζονται οι κατηγορίες και μεταξύ ποιων υπηρεσιών.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Δανίας Κλάους Γιορτ Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε σήμερα ότι του ασκήθηκε δίωξη για διαρροή άκρως απόρρητων, κρατικών μυστικών.

Νωρίτερα, η εισαγγελία ανέφερε ότι άσκησε δίωξη σε ένα πρόσωπο με βάση ένα άρθρο του ποινικού κώδικα, το οποίο σπανίως χρησιμοποιείται και προβλέπει την επιβολή κάθειρξης έως και 12 ετών για διαρροή κρατικών απορρήτων. Δεν ανακοίνωσε το όνομα του κατηγορουμένου.

Ο Φρεντέρικσεν, που ήταν υπουργός από το 2016 μέχρι το 2019, επιβεβαίωσε μέσω του Facebook ότι η δίωξη αφορά τον ίδιο, όμως αρνήθηκε ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο κατηγορούμενος «σε πολλές περιπτώσεις αποκάλυψε ή παρέδωσε κρατικά μυστικά», σημαντικά για την εθνική ασφάλεια.

Αφού του ασκήθηκε προκαταρκτική δίωξη πέρσι, ο Φρεντέρικσεν είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι κατηγορίες βασίζονταν σε δηλώσεις που είχε κάνει για μια μυστική συμφωνία παρακολούθησης μεταξύ της Δανίας και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ. Τον Σεπτέμβριο, ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Δανίας κατηγορήθηκε επίσης, με βάση το ίδιο άρθρο, για διαρροή απόρρητων πληροφοριών. Ο Φρεντέρικσεν είχε βουλευτική ασυλία μέχρι τον Νοέμβριο, η οποία δεν ανανεώθηκε αφού αποφάσισε να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Τον Μάιο του 2021, μια έρευνα πολλών μέσων ενημέρωσης αποκάλυψε ότι η NSA χρησιμοποιούσε, τουλάχιστον μέχρι το 2014, το υποθαλάσσιο δίκτυο καλωδίων της Δανίας για να παρακολουθεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους τεσσάρων χωρών (Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία), μεταξύ των οποίων ήταν και η τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

Λίγους μήνες αργότερα, είπε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TV2 ότι τη συμφωνία για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων είχαν συνάψει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και ο πρώην πρωθυπουργός της Δανίας Πόουλ Νίρουπ Ράσμουσεν.

«Αρνούμαι ότι ξεπέρασα τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης (…) και δεν αποκάλυψα κανένα υποτιθέμενο κρατικό μυστικό» τόνισε στην ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι το κατηγορητήριο σε βάρος του είναι απόρρητο και για αυτό δεν θα το δώσει στη δημοσιότητα.

«Ήταν παγκοίνως γνωστό από το 2013 ότι υπήρχε αυτή τη συνεργασία. Ποιος την αποκάλυψε; Οι ίδιοι οι Αμερικανοί, επειδή ήταν στα έγγραφα της NSA που δημοσιοποίησε ο (Έντουαρντ) Σνόουντεν», είπε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας B.T. σήμερα.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της δίκης. Η εισαγγελία ζήτησε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών γιατί αφορά απόρρητες πληροφορίες που δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν.

