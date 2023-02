Αθλητικά

ΑΠΘ: Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας στα ΤΕΦΑΑ

Το τμήμα ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ τιμά το θρύλο του μπασκετ σε ειδική τελετή τις επόμενες ημέρες.

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, για την εξαιρετική προσφορά του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, καθώς και για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην κοινωνία.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:15, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Πρόγραμμα Τελετής Αναγόρευσης

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Καθηγητή Γεώργιο Τζέτζη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Αλεξανδρή

Έπαινος του τιμωμένου από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Καθηγητή Γεώργιο Τζέτζη

Τελετή Αναγόρευσης

Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Αλεξανδρή

Επίδοση διασήμου και της αναμνηστικής πλακέτας τιμής από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου.

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο.

Πηγή:thestival.gr

