Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα – λαγάνα: Αυξημένη 10-15% η τιμή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος των Αρτοποιών Αττικής, μίλησε για τις τιμές της λαγάνας που θα συναντήσουμε φέτος και τους λόγους που οδηγούν στην αύξηση των τιμών.

Ο Πρόεδρος των Αρτοποιών Αττικής, Παναγιώτης Σαχινίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι η τιμή της λαγάνας θα είναι αυξημένη 10-15% αυξημένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. «Η τιμή της λαγάνας θα είναι από 3,5 ευρώ έως 4,5 ευρώ, μπορεί να πάει και παραπάνω αν έχει και γέμιση πχ. με ελιά ή με τυρί κτλ.», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Γιατί είναι ακριβή; Είναι χειροποίητο προϊόν, όλα γίνονται στο χέρι, είναι τριπλά τα μεροκάματα για την παρασκευή του από το βράδυ της Κυριακής, πέρσι το αλεύρι είχε 12 ευρώ το σακί και φέτος έχει 24 ευρώ το σακί», εξήγησε αναφερόμενος στους λόγους της αύξησης της τιμής.

«Αν ήθελα να κερδίσω, έπρεπε να την βάλω 8 ευρώ την λαγάνα, αλλά επειδή ζούμε από τον πελάτη μας, κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε», συμπλήρωσε.

«Εγώ στο μαγαζί μου, θα την βάλω 4,5 ευρώ την λαγάνα, αλλά δεν ορίζω εγώ τις τιμές σε όλη την αγορά. Έχω κοστολόγιο μεγάλο, έχω ποιότητα, ο κόσμος με τιμάει 35 χρόνια. Πέρσι την είχα 3,5 ευρώ την λαγάνα, αλλά όταν το αλεύρι έχει πάρει αύξηση 100%, πόσο να την χρεώσω; Αν την κόψεις στα 4 κομμάτια την λαγάνα, είναι μεγαλύτερο το βάρος από ότι του ψωμιού», ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ο κ. Σαχινίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου: Καταθέσεις γιατρών για την Τζωρτζίνα

Νέα Ιωνία: Νεκρός από πυροβολισμούς σε καφετέρια

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο