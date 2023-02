Υγεία - Περιβάλλον

Υγεία – ΠΟΕΔΗΝ: Απεργούν γιατροί και νοσηλευτές

Τι αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, σε σχετική ανακοίνωση της.

Σε πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα Τετάρτη, γιατροί και νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας, με συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη και πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των Νοσοκομείων, τονίζοντας ότι "το Δημόσιο Σύστημα Υγείας απέδειξε τον ανεκτίμητο και αναντικατάστατο ρόλο του την περίοδο της πανδημίας. Δεν μπορεί λοιπόν οι Δημόσιες Δαπάνες υγείας να παραμένουν στο 5% του ΑΕΠ (Μ.Ο. χώρες Ευρώπης 7,5% του ΑΕΠ). Έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών, ιδιωτικοποιείται το Σύστημα αργά αλλά σταθερά και οι πολίτες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αγορά υπηρεσιών υγείας" .

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Νοσοκομεία υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, προσθέτει η ΠΟΕΔΗΝ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών. Δηλώνει την αντίθεσή της στη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή, σημειώνοντας: " Δεν θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του Συστήματος".

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων έκλεισαν 10 Νοσοκομεία πριν 10 χρόνια και από τότε "μεθοδεύεται η συρρίκνωση - συγχώνευση - κατάργηση τριάντα πέντε (35) Νοσοκομείων που απώλεσαν την νομική αυτοτέλεια, καθώς επίσης και άλλων Νοσοκομείων της περιφέρειας".

Αναφέρει ότι "από διαχρονικές ευθύνες έχουμε τα λιγότερα νοσοκομειακά κρεβάτια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργούν 3,5 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους (συνολικά 35.000 κλίνες) όταν στις άλλες χώρες της Ευρώπης λειτουργούν 5,3 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους".

Η Ομοσπονδία ζητάει, επίσης, την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του κλάδου και την ενίσχυση των Νοσοκομείων με προσωπικό. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι αποτελούν το 35% των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία και εάν απολυθούν θα μπει λουκέτο στα Νοσοκομεία.

