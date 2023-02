Οικονομία

“Καλάθι της Σαρακοστής” - “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Τα νέα είδη και οι αλλαγές στις τιμές

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στο «Καλάθι της Σαρακοστής» και ποια είναι τα νέα προϊόντα που προστίθενται στο «Καλαθιού του Νοικοκυριού».

Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, η επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» με 9 νέες κατηγορίες προϊόντων καθώς και το «Καλάθι της Σαρακοστής» με νηστίσιμα είδη.

Η επέκταση αφορά στα είδη: νωπό μοσχάρι, γάλα υψηλής παστερίωσης / μακράς διάρκειας - πλήρες και γάλα υψηλής παστερίωσης / μακράς διάρκειας -χαμηλά λιπαρά, λευκό τυρί, πάριζα και γαλοπούλα, κοτόπουλο ολόκληρο και κοτόπουλο σε μέρη και φακές φασόλια ρεβύθια.

Στο Καλάθι της Σαρακοστής οι κατηγορίες που προστίθενται είναι: χαλβάς, νηστίσιμες σαλάτες (αλοιφές) και κατεψυγμένα θαλασσινά ( τουλάχιστον 2 είδη) .

Αυτά αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ σημειώνεται ότι στο 91% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 17η εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης (22/02/2023 -28/02/2023), με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο υπουργείο σήμερα, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Στο σύνολο έχουμε οριακή μείωση. Αλλά από αυτή την εβδομάδα, θα παρουσιάζουμε και τον πλήρη αναλυτικό συγκριτικό πίνακα με τη συνολική αξία εκάστου καλαθιού ανά αλυσίδα για να βλέπετε ποιες αλυσίδες συνολικά μείωσαν και πόσο, και ποιες αύξησαν και πόσο. Το ρεύμα πέφτει, ήρθε η ώρα να επιβραβεύσουμε εκείνους που βάζουν πλάτη στην κοινωνία» σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, από το σύνολο 864 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

-στα 97, ποσοστό 11%, η τιμή μειώθηκε,

-στα 692, ποσοστό 80%, η τιμή παρέμεινε σταθερό

-και σε 75, ποσοστό 9%, η τιμή αυξήθηκε.

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων στο https://e-katanalotis.gov.gr

