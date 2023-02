Πολιτισμός

Κατάληψη Εθνικού Θεάτρου: “Όχι” σε συνάντηση με τον Τσίπρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Συντονιστικού της Κατάληψης στο Εθνικό Θέατρο και η ανάρτηση πανό από τον Αργύρη Ξάφη στην Berlinale.

Απέρριψαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα τα μέλη της Συντονιστικής Συνέλευσης της Κατάληψης της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Σύμφωνα με ανάρτησή τους, έχουν ήδη γίνει συναντήσεις με τα κόμματα και εφόσον δεν υπάρχει κάποια νέα πρόταση που θα έδινε λύση άμεση στα αιτήματά τους, δεν προκύπτει και λόγος για συνάντηση.

Αφού ρώτησαν «εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση» και πήραν αρνητική απάντηση, ενημέρωσαν – όπως αναφέρουν – τους συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει λόγος συνάντησης, καθώς ήδη έχει πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.

Η ανάρτηση της συντονιστικής:

«Σήμερα δεχθήκαμε μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να συναντηθούμε αύριο με τον αρχηγό του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα. Από πλευράς μας θέσαμε το ερώτημα εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση στην εκπλήρωση των αιτημάτων μας και μας απάντησαν πως πρόκειται μόνο για μια συζήτηση στην παρούσα φάση.

Η απόκρισή μας ήταν αρνητική, διότι έχουμε ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταψήφισαν την τροπολογία (ΚΚΕ-Μέρα25-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και έχουμε διαβιβάσει τα αιτήματά μας. Αυτές οι συναντήσεις έγιναν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στη Βουλή παρουσία των εκπροσώπων από την Κατάληψη της ΚΣΟΤ και την Κατάληψη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Δεν υπάρχει λόγος για μια νέα συνάντηση με οποιοδήποτε από τα εν λόγω κομμάτα εκτός αν έχουν να μας δείξουν κάποια συγκεκριμένη γραπτή πρόταση νόμου η οποία θα κάνει ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματικές κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ αντιστοιχίζονται με τα πτυχία των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών και των Ανωτάτων Δημοσίων και Δωρεάν Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Αν υπάρξει δηλαδή κάποιο νέο δεδομένο από την μεριά των κομμάτων με μια τέτοια πρόταση νόμου τότε είμαστε ανοιχτοί/ες/α στο ενδεχόμενο συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα όμως δεν υπάρχει.

Τέλος, δηλώνουμε ότι πιθανές συναντήσεις σπουδαστ(ρι)ων σε θεσμικό επίπεδο είτε με την κυβέρνηση είτε με την αντιπολίτευση χρειάζεται να γίνουν παρουσία εκπροσώπων από τις υπό κατάληψη ανώτερες καλλιτεχνικές σχολές αλλά και από ιδιωτικές σχολές που συμμετέχουν στις καταλήψεις.

Με τα παραπάνω, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ένθεν και ένθεν πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ποδηγετήσει τους κινηματικούς μας αγώνες ούτε φυσικά θα γίνουμε βορά στην προεκλογική καμπάνια κανενός. Παλεύουμε για τα αυτονόητα δικαιώματά μας και την αξιοπρέπειά μας, για αυτό και οποιαδήποτε σοφιστεία περί υποκίνησής μας μοιραία πέφτει στο κενό.

Αντιμετωπίζουμε τα παραπάνω κόμματα ως εκλεγμένους αντιπροσώπους του κοινοβουλίου από τους ψηφοφόρους και όχι ως πολιτικούς μας συμμάχους.

Η Συντονιστική Συνέλευση της Κατάληψης της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου».

Ο Αργύρης Ξάφης σήκωσε πανό στην Berlinale

Πανό κατά του προεδρικού διατάγματος ,στο οποίο αναγραφόταν «Stop killing culture in Greece» (Σταματήστε να σκοτώνετε τον πολιτισμό στην Ελλάδα) σήκωσε ο Αργύρης Ξάφης έξω από την Berlinale.

Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί προηγουμένως, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, καλώντας σε ευρωπαϊκή κινητοποίηση.

«Ζητώ τη βοήθειά σας για να μαθευτεί το ζήτημα» ανέφερε, ειδικότερα. «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ευρωπαίων φίλων μας για να λυθεί το θέμα. Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό κενό όσον αφορά στον καλλιτεχνικό χώρο στην Ελλάδα. Ζητάμε τη βοήθειά σας» τόνισε.

O Αργύρης Ξάφης πρωταγωνιστεί, μαζί με τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, στην ταινία «Musik» της Angela Schanelec, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της Berlinale. Αφηγείται την ιστορία ενός άντρα, τον Jon, που εντοπίζεται εγκαταλειμμένος σε ένα βουνό της Ελλάδας και υιοθετείται χωρίς να έχει γνωρίσει τον πατέρα ή τη μητέρα του. Όταν βρίσκεται φυλακή μετά από ένα δυστύχημα, γνωρίζει μια φύλακα, την Ηρώ, η οποία τον φροντίζει και του ηχογραφεί μουσική. Παρόλο που ο Jon αρχίζει να χάνει την όρασή του, σταδιακά η ζωή του γίνεται πιο πλούσια.

Πηγή βίντεο: Facebook.Christos Vasilakopopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι της Σαρακοστής” - “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Τα νέα είδη και οι αλλαγές στις τιμές

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση

ΑΠΘ: Κατέρρευσε οροφή στο κτήριο της Οδοντιατρικής (εικόνες)