Μπαράκ Ομπάμα: Στην Αθήνα επιστρέφει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ

Συνέδριο στην Αθήνα διοργανώνει το Obama Foundation. Η ανακοίνωσή του για την επιστροφή του Σταύρος Νιάρχος.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Μπαράκ Ομπάμα, στο φετινό SNF Nostos Conference, τον Ιούνιο του 2023, όπου ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Φέτος το SNF Nostos Conference που επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία, πρόκειται να αγγίξει μια ευρεία ποικιλία θεμάτων, όπως την επιδημία τής μοναξιάς, την επίδραση της βίας στους νέους, τη σχέση μεταξύ πίστης και ψυχικής υγείας, καθώς και το μέλλον στον τομέα ανάπτυξης θεραπειών ψυχικής υγείας.

Όπως αναφέρει το Obama Foundation σε χθεσινή ανακοίνωσή του: «Τον Ιούνιο 2023, το πρόγραμμα Obama Foundation Leaders διοργανώνει συνέδριο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και των 105 Obama Leaders, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η διοργάνωση του συνεδρίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εξάμηνης διαδρομής των συμμετεχόντων του προγράμματος, με σκοπό την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, προσφέροντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να καλλιεργήσουν σχέσεις με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κλάδους, και να αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα ως μέλη του διεθνούς δικτύου ηγετών του Obama Foundation. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα συμμετάσχει στο SNF Nostos Conference του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)».

Το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει τόσο την κατασκευή του Obama Presidential Center στο Σικάγο στις ΗΠΑ, όσο και την υλοποίηση του προγράμματος Obama Foundation Leaders (περισσότερα θα ανακοινωθούν σύντομα). Το SNF Nostos Conference αποτελεί μέρος του SNF Nostos που διοργανώνεται από το ΙΣΝ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στην Αθήνα, από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου. Η ανοιχτή προς όλους διοργάνωση περιλαμβάνει τους Διαλόγους του ΙΣΝ, το SNF Nostos Run, και συναυλίες με διεθνείς καλλιτέχνες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέπτεται το ΚΠΙΣΝ. Το 2016, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διεθνoύς επίσκεψής του στο πλαίσιο της διακυβέρνησής του, είχε εκφωνήσει μια συγκινητική ομιλία από τη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος.

