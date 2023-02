Κόσμος

Δυτική Όχθη: 16χρονος μεταξύ των δέκα νεκρών (εικόνες)

Ακόμα μία αιματηρή επιδρομή των Ισραηλινών στην Ναμπλούς, στη Δυτική Όχθη.

Δέκα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος 16 ετών, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 80 άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σήμερα κατά την επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιδρομή στη Δυτική Όχθη τουλάχιστον από το 2005, ανάλογη με αυτή της 26ης Ιανουαρίου στη Τζενίν, επίσης στη βόρεια Δυτική Όχθη, στην οποία σκοτώθηκαν 10 Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, οι ισραηλινές δυνάμεις έμειναν σε αυτή την αυτόνομη παλαιστινιακή ζώνη για περίπου τρεις ώρες.

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία της πόλης με τραύματα από σφαίρες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με υγειονομικούς της περιοχής, τους οποίους επικαλείται το Reuters, οι τραυματίες μεταξύ των Παλαιστινίων ξεπερνούν τους 100.

