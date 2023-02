Πολιτισμός

Πέθανε ο Δημήτρης Μαρούλης

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Μαρούλη.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρούλης μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Μαρούλης γεννήθηκε, μεγάλωσε κι έζησε στην Αθήνα και εργάστηκε σε πολλά ΜΜΕ: ΣΚΑΪ, Parapolitika, ενώ είχε περάσει και από την 24MEDIA και το ραδιόφωνο του NEWS 24/7.

Το 2015, εξέδωσε το βιβλίο “Μαζί τα είπανε – Ανθολόγιο Εξαπάτησης” μαζί με τους συναδέλφους του, Βασίλη Κουφόπουλο και Λεωνίδα Σακλαμπάνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με ιδιαίτερη θλίψη τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης, 21 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Μαρούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών και σπουδών στη δημοσιογραφία, το 1991 άρχισε να εργάζεται στον Ρ/Σ «ΣΚΑΙ 100,4», όπου παρέμεινε για περισσότερα από 20 χρόνια. Εργάστηκε, έχοντας την ευθύνη του ειδησεογραφικού αρχείου του σταθμού, από τη σύστασή του και παράλληλα τη δημοσιογραφική υποστήριξη των εκπομπών του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ.

Ήταν άριστος γνώστης του αρχειακού υλικού που με τόση μεθοδικότητα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και πάντοτε σε ετοιμότητα, να φέρει στο φως σημαντικά ηχητικά ντοκουμέντα και να υποστηρίξει τις δημοσιογραφικές εκπομπές. Συνεργάστηκε κυρίως με την εκπομπή του Βασίλη Κουφόπουλου «Στιγμιότυπα» αλλά και με πολλές άλλες. Μετά τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον «ΣΚΑΙ», ο Δημήτρης Μαρούλης εργάστηκε στον Ρ/Σ «Παραπολιτικά 90,1», όπου είχε, επίσης, την ευθύνη του αρχείου και της παραγωγής εκπομπών, καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό «News24/7 88,6» όπου παρουσίαζε την καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή «Κοίτα Ποιος Μιλάει».

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το 2015, μαζί με τους συναδέλφους του Βασίλη Κουφόπουλο και Λεωνίδα Σακλαμπάνη, εξέδωσαν το βιβλίο «Μαζί τα είπανε – Ανθολόγιο Εξαπάτησης», όπου ο Δημήτρης Μαρούλης έκανε την εις βάθος έρευνα, αναζητώντας οπτικοακουστικό υλικό και κείμενα από διαφορετικές πηγές, εφημερίδες, διαδίκτυο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ο Δημήτρης Μαρούλης ήταν ένας δημοσιογράφος που είχε σίγουρα να δώσει ακόμη πολλά. Δυστυχώς, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας δυσβάσταχτο κενό στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους γονείς, τη σύντροφο και την πολυαγαπημένη κόρη του Ίλια και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο. Η κηδεία του Δημήτρη Μαρούλη θα γίνει αύριο Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, το πρωί, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

