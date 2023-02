Αθλητικά

Καραλής: Πρώτος στο κλειστό του Όσιγιεκ

Πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ κλειστού στίβου.

Την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ κλειστού του Όσιγιεκ.

Ο άλτης του Χάρη Καραλή είχε καλύτερο άλμα στα 5,72μ., στον τελευταίο του αγώνα πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολη. Ο 24χρονος μπήκε στον αγώνα με 5,42μ. με επιτυχημένη προσπάθεια, πέρασε με την πρώτη τα 5,62μ., όπως και τα 5,72μ., ενώ συνέχισε με άκυρα άλματα στα 5,82μ.

Στη δεύτερη θέση, επίσης με 5,72μ., βρέθηκε ο Πολωνός Πιοτρ Λίσεκ και στην τρίτη με 5,62μ. ο Γερμανός Γκίλιαν Λάντβιγκ.

Στο μίτινγκ του Όσιγιεκ συμμετείχε και η Ελένη Πόλακ, η οποία περιορίστηκε στο άλμα επί κοντώ στα 4,17μ., ενώ είχε και τρία άκυρα στα 4,27μ.

